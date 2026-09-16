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Зъб от тихоокеански мастодонт изплува край Сан Франциско (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:37 мин.
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зъб тихоокеански мастодонт изплува сан франциско снимки
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В поток в района на залива на Сан Франциско е открит отлично запазен зъб от тихоокеански мастодонт, съобщи АП.

Геоморфологът Бриджит Линч работи по поречието на горист поток в планинската част на района около залива на Сан Франциско, когато погледът ѝ е привлечен от нещо, което изобщо не прилича на скалите, които изследва до този момент. Оказва се, че това е фосилизиран зъб от тихоокеански мастодонт.

„Продължавам да се шегувам, че не беше трудно да го намеря“, каза Линч, която работи в компанията „Баланс хидролоджикс“. „Той просто си лежеше в средата на потока, наполовина във водата, наполовина отвън“.

Линч попада на находката по-рано тази година, докато работи по проект за възстановяване на местообитанията на застрашената калифорнийска червенокрака жаба. Фосилът е открит в резервата Регионален окръг за открити пространства „Мидпениинсула“ в окръг Сан Матео в Калифорния. Агенцията за управление на държавните земи, която стопанисва над 70 000 акра в района на планината Санта Круз, обяви откритието тази седмица. Фосилът е дарен на Училището за устойчиво развитие „Дор“ към Станфордския университет.

„Той е в отлично състояние“, заяви Криси Гарсия, куратор и мениджър на колекциите от екземпляри в училището „Дор“. „Разполагаме както с короната, така и с корена на фосила. Дори се вижда кореновият канал.“ „Вълнуващо е да имаме екземпляр с такова качество, и то открит в нашия регион“, допълни тя.

Според Гарсия зъбът на тихоокеанския мастодонт - изчезнал праисторически родственик на слона - е с дължина около 23 сантиметра.

Според Рон Тикоски, палеонтолог от Музея на природата и науката „Перо“ в Далас, вкаменелостите от мастодонти „излизат сравнително често наяве, в зависимост от конкретния регион“. Той поясни, че различни видове мастодонти са обитавали Северна Америка в продължение на милиони години, преди да изчезнат окончателно преди около 10 000 до 12 000 години.

„Начинът, по който е открит този зъб, всъщност е начинът, по който се намират много от екземплярите - просто някой случайно се е озовал на точното място в точния момент“, каза Тикоски, цитиран от АП.

Криси Гарсия допълни, че екипът вероятно ще се опита да установи точната възраст на фосила и ще изработи 3D копие, което да предостави на „Мидпениинсула“. От управата на парка заявиха, че ще използват репликата за образователни цели и информационни кампании сред обществеността.

Райън Макколи, говорител на резервата, подчерта, че откритието в стопанисваните от тях земи доказва колко е важно да се защитават отворените пространства и естествените местообитания. „Фактът, че открихме този праисторически кътник точно докато се опитвахме да спасим друг застрашен вид от изчезване, е най-яркото доказателство колко е важно да пазим и да се грижим за тези диви и защитени територии“, заяви той.

Снимки: БТА

#тихоокеански мастодонт # Сан Франциско

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