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Камион-симулатор на земетресения с магнитуд 7,8 пристига във Варна

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Жителите и гостите на града ще могат да усетят ефекта от труса

камион симулатор земетресения магнитуд пристига варна
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Специализиран симулационен камион за земетресения ще бъде разположен на паркинга на Спортна зала – Варна на 25 и 26 септември 2026 г.

Той възпроизвежда реалистично земетресение с магнитуд до 7,8 и дава възможност на участниците да усетят неговото въздействие в контролирана среда.

Камионът, който пристига от турския град Текирдаг, ще бъде отворен за безплатни посещения от граждани и гости на Варна.

Ще има и беседа и изгражда практически знания за правилна реакция и насочва вниманието към личната подготовка при бедствия.

Експерти от катедра "Сигурност и безопасност" на Варненския свободен университет, на Община Текирдаг и Турската земетръсна фондация ще представят инициативата, насочена към повишаване на информираността и готовността на деца и възрастни за действие при земетресение.

СНИМКИ: ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

Проектът развива дългогодишното сътрудничество на Варненския свободен университет с противопожарните и спасителните служби в Турция. Неговите основи са поставени след земетресението в Измит през 1999 г., когато български пожарникари участваха в овладяването на пожара в петролната рафинерия.

Сред първите значими академични резултати от партньорството е подготовката във Варна на първите 19 турски инженери по пожарна и аварийна безопасност. Български студенти преминават подготовка в Турция, работят със специализирано оборудване и изучават координацията между пожарни и спасителни екипи.

Инициативата е част от европейски проект, който обединява Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Агенцията за развитие на Тракия, Община Текирдаг и Гръцкия спасителен екип. Партньорите развиват съвместни решения за подготовка на институциите, спасителните екипи и гражданите в Черноморския регион.

Натрупаният опит продължава и в новата съвместна бакалавърска програма „Противопожарен инженеринг“ на Варненския свободен университет и Университета Сакария.

Студентите ще учат две години във Варна и две години в Сакария. Програмата ще подготвя бъдещи инженери с теоретични знания и практически умения за проектиране, организация и управление на пожарната безопасност.

Завършилите ще получат европейска инженерна диплома и възможности за професионална реализация в проектантски организации, международни компании, държавни институции и структури за защита на населението и управление на риска.

#камион - симулатор #Варна #земетресение

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