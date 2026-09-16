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Екзотични носорогови птици са новите обитатели на Зоопарк Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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екзотични носорогови птици новите обитатели зоопарк бургас
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Папуански носорози са най-новите обитатели на Зоопарк Бургас. Това са пернати, познати още като "носорогови птици" - представители на едно от най-интересните семейства пернати. Новодошлите са двойка половозрели птици – мъжка и женска. В момента те са настанени във волиера с вътрешна и външна част, докато за тях се подготвя специално пространство със зимна къща и лятна градина. Екзотичните птици са топлолюбиви и условията за отглеждането им са съобразени с техните естествени потребности.

Менюто им е също толкова екзотично – сред предпочитаните храни са манго, папая, грозде и пъпеш.

Особено любопитен е начинът им на размножаване. Женската се настанява в хралупа, чийто вход се затваря почти изцяло, като остава само малък отвор. През него мъжкият носи храна на женската, а след излюпването – и на малките.

От Зоопарк Бургас се надяват двойката да се адаптира добре към новия си дом и в бъдеще да създаде поколение. Птиците вече са достигнали полова зрялост, което дава надежда за успешно размножаване. Ако това се случи, екипът на зоопарка ще има възможност да наблюдава отблизо и изключително интересното им поведение по време на гнездовия период.

Носороговите птици се отличават с едро тяло, дълга опашка, мощни крила и внушителна човка. Характерен е и шумът, който издават крилата им по време на полет. Той се получава заради въздушните пространства между маховите пера. В естествената си среда папуанските носорози се срещат в Нова Гвинея и съседни острови.

С екзотичната двойка Зоопарк Бургас добавя още един любопитен вид към своите обитатели, а посетителите вече могат да се запознаят отблизо с впечатляващите пернати „носорози“.

#носорогови птици #Бургас #зоопарк

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