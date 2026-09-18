Политически реакции срещу обявените от кабинета мерки срещу цените на горивата, корупцията и повишаването на сигурността

Обявените от кабинета мерки срещу високите цени, корупцията и за повишаване на сигурността предизвикаха политически реакции в парламента.

ГЕРБ поставиха акцент върху 50-те евро еднократна помощ за най-уязвимите, които ще се раздадат в рамките на предизборната кампания за президент. Смятат, че прозира желание за спечелване на гласове в полза на подкрепения от управляващите кандидат и че тези мерки няма да намалят инфлацията, а точно обратното.

Според ДПС мерките не са достатъчни.

ПП определиха мерките на кабинета като капково напояване.

“Възраждане” продължават да настояват за намаляване на ДДС на горивата.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Mного странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори." Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Прозира единствено желанието за спечеляване на някой друг глас в полза на кандидата, фаворизиран от сегашното управляващо мнозинство. Днешните заявки напомнят много на началото на мандата на това правителство, в което бодро обявиха, че ще контролират цените, което доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз." Асен Василев, ПП: "Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направихме през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 хиляди човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата." Делян Пеевски, председател на ДПС: "- Мерките на правителството за борба с високите цени на горивата — достатъчни ли са, добри ли са? Ще го видим, когато се случат. Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат." Костадин Костадинов, "Възраждане": "Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Това, което ние предложихме е много простичко и което между другото е направено в Полша - намаляване на ДДС-то на горивата."

Според Асен Василев два месеца след като започнаха да падат дронове на българска територия, правителството реши да направи анализ, а не да предприеме мерки.

Асен Василев, ПП: "Може би ще е добре да предприемем мерки, по възможност преди дроновете да започнат да падат във военните заводи или, недай си Боже, някъде другаде по критичната инфраструктура. Анализи има правени достатъчно. Крайно време е да започнем да се предприемат действия и тези действия да защитават интересите на българските граждани и на българския бизнес."

Лидерът на ДПС отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев, че от дружество касичка са финансирани негови полети. Пеевски изтъкна, че той и семейството му плащат за полетите.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредният епизод на "Демерджиев Пикчърс" — измислици, измислици, измислици. Още днес сигнализирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев."

Очакваме коментар и на ДБ.

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