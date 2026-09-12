Единственият в България Музей на гайдата пази историята на родопския инструмент в село Стойките

Единственият в България Музей на гайдата се намира в родопското село Стойките и съхранява историята на един от най-разпознаваемите народни инструменти. Интерактивната експозиция съчетава звук, светлина и докосване, а сред събраните в нея експонати са гайди, части от инструменти, лични вещи, снимки и документи, свързани с известни майстори и изпълнители от различни фолклорни области на страната.

„Музеят е създаден изцяло с дарения. В основата на колекцията са предмети, предоставени от гайдари и от близки на вече починали изпълнители. Сред тях са вещи, свързани с Апостол Кисьов – родения в Стойките създател на оркестър „Сто каба гайди“, както и материали, разказващи за живота и творчеството на поколения музиканти“, казва Мария Пичурова – секретар на Народно читалище „Пробуда-1903“. Тя допълни, че всеки експонат е ценен сам за себе си.

В експозицията могат да се видят и материали, свързани с Иван Петков Бозуков, роден през 1888 г. в село Кортен, Новозагорско, един от представителите на старото поколение български гайдари.

Началото на музея е поставено по инициатива на комитет, организирал Националния събор „Апостол Кисьов“. Събирането на експонатите започва през пролетта на 2020 г., като още през първата година дарителите надхвърлят сто. Те са представители на седемте фолклорни области на България, като най-много са от Родопите.

На една от стените е поставена карта на България със седемте фолклорни области и снимки на хората, предоставили предмети за колекцията. Така експозицията проследява гайдарската традиция не само в Родопите, а и в различни части на страната.

В Родопската фолклорна област се свири предимно на каба гайда, докато в останалите области е разпространена джура гайдата. Посетителите могат не само да разгледат инструментите, но и да чуят звученето на отделна гайда и на гайдарски оркестър, да пробват да свирят на гайда и да усетят самия инструмент.

В централната част на музея е направена възстановка на ателие за изработване на гайди. Представени са различните етапи от работата на майстора – от подготовката и обработването на кожата до направата на дървените части на инструмента – кожа, бручило, гайдуница и духало.

Сред ценните предмети в работилницата е стар струг, наричан някога „чарк“, който е принадлежал на известния гайдар от Стойките Пейо Лалов. В експозицията се пази и гайда на Апостол Кисьов, подарена му през 1968 г. от майстора Кольо Ружинов.

Историята на музея е свързана и с Лазарин Кисьов – син на Апостол Кисьов, който почина на 19 април тази година, и има голяма заслуга за създаването на музея. Дългогодишният диригент и главен художествен ръководител на ансамбъл „Родопа“ беше сред познавачите и пазителите на родопската музикална традиция.

Сред експонатите е и костюмът на световноизвестния гайдар Костадин Варимезов. Част от колекцията е и гайда на Димитър Петковски от смолянското село Хасовица, свързана с изпълнението на Валя Балканска на „Излел е Делю хайдутин“, която лети в Космоса.

Специално място е отделено на Апостол Кисьов, създателя на оркестър „Сто каба гайди“ през 1961 г. Четиридесет от гайдарите в състава са били от село Стойките. Около портрета на бележития музикант са поставени 333 малки парчета гайдарска кожа с имената на гайдарите, участвали в мащабното изпълнение на Роженския събор през 2012 година.

Една от най-впечатляващите части на музея се намира зад черна завеса в дъното на експозицията. Там посетителят попада в малка зала, потънала в мрак и обсипана със звезди, в която звукът на ручилото на каба гайдата се преплита с естествените звуци на Земята, Венера и Слънцето.

„Казват, че звукът на бручилото на каба гайдата по херцове се доближава до звуците в Космоса“, разказва Мария Пичурова.

Интересът към Музея на гайдата расте, броят на посетителите се увеличава с всяка изминала година. От началото на тази година над 5000 души са посетили експозицията и са се докоснали до историята и звученето на родопската каба гайда.

Снимки: БТА