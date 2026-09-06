Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Полицията в Генерал Тошево се самосезира след видео с агресия срещу 14-годишно момче, разпространено в социалните мрежи, съобщи Министерството на вътрешните работи във Фейсбук страницата си.

Кадрите показват как 74-годишен мъж обижда и напада с юмруци момчето пред търговски обект в града.

По първоначални данни напрежението възникнало след забележка към момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. Малко по-късно двамата отново се срещнали и последвал спор, прераснал във физическа саморазправа.

Полицаите са открили свидетели, изяснено е кой е заснел разпространените кадри.

74-годишният мъж е задържан с полицейска заповед.

Уведомен е дежурен прокурор и е образувана проверка. Продължава изясняването на всички обстоятелства около случилото се, посочват от МВР.