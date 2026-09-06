БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ролята на княз Александър Първи Батенберг за Съединението...
Чете се за: 04:30 мин.
Отбелязваме 141-вата годишнина от Съединението на...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Слушай новината

Полицията в Генерал Тошево се самосезира след видео с агресия срещу 14-годишно момче, разпространено в социалните мрежи, съобщи Министерството на вътрешните работи във Фейсбук страницата си.

Кадрите показват как 74-годишен мъж обижда и напада с юмруци момчето пред търговски обект в града.

По първоначални данни напрежението възникнало след забележка към момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. Малко по-късно двамата отново се срещнали и последвал спор, прераснал във физическа саморазправа.

Полицаите са открили свидетели, изяснено е кой е заснел разпространените кадри.

74-годишният мъж е задържан с полицейска заповед.

Уведомен е дежурен прокурор и е образувана проверка. Продължава изясняването на всички обстоятелства около случилото се, посочват от МВР.

#клип #генерал тошево #социални мрежи #побой #дете #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в „Шейново“
3
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в...
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
4
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник
5
Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна Шандуркова
6
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна...

Най-четени

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
2
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
5
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
6
Двойно убийство и самоубийство в Исперих

Още от: Криминално

Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Трагедията в Исперих: Прокуратурата разследва двойното убийство и последвалото самоубийство Трагедията в Исперих: Прокуратурата разследва двойното убийство и последвалото самоубийство
Чете се за: 02:15 мин.
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
15013
Чете се за: 02:05 мин.
Двойно убийство и самоубийство в Исперих Двойно убийство и самоубийство в Исперих
27935
Чете се за: 02:20 мин.
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
6267
Чете се за: 02:17 мин.
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска акция в село Сталийска махала Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска акция в село Сталийска махала
9970
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Пожар гори в депото за отпадъци в Габрово (СНИМКИ)
Пожар гори в депото за отпадъци в Габрово (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Киев Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Киев
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна Шандуркова Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна Шандуркова
Чете се за: 02:10 мин.
Общество
Ролята на княз Александър Първи Батенберг за Съединението на България
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Пловдив е център на тържествата за Съединението на България
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Честванията в София за Деня на Съединението (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
По-евтини плодове и зеленчуци тази седмицата, ръст има при цените...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ