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Иззеха близо 2 килограма хероин в санданско село

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Откриха 2 кг. хероин в санданско село
Снимка: БТА
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Близо два килограма хероин са открити в къща в село Поленица, община Сандански, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

При специализирана полицейска операция, проведена на 3 октомври, криминалисти от Районното управление в Сандански са проверили жилище, обитавано от 42-годишен мъж от селото. На втория етаж на къщата са намерени четири пакета с твърдо пресовано кафяво вещество. При направен полеви тест то е реагирало положително на хероин. Общото му тегло е около 1980 грама.

В жилището са открити още електронна везна и парична сума. 42-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.

#изземане #санданско село Поленица #близо два килограма хероин

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