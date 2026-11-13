Задържаха шведски гражданин със заготовки за фалшиви документи на „Капитан Андреево“

Гранични полицаи задържаха 42-годишен шведски гражданин със сирийски произход на ГКПП „Капитан Андреево“. В автомобила му са открити материали и заготовки за изработка на документи за самоличност.

На 11 ноември 2026 г. мъжът пристигнал на пункта от Турция с микробус с чужда регистрация. Пътувал сам към Великобритания през България.

По искане на ГД „Гранична полиция“ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в малък кашон са открити 20 щампи (матрици) за печат на елементи за документи за самоличност - паспорти на различни държави от ЕС, Канада, Израел и Хонгконг, 19 ролки с носители на елементи за интегриране в тях. Установени са и 270 заготовки за корици на документи.

Мъжът е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Хасково.

Снимки: "Гранична полиция"