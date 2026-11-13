БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:05 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
обявено бедствено положение враца ураганният вятър достигна пориви 110
Снимка: Община Враца
Слушай новината

Обявено е бедствено положение за територията на Враца.

В града вече няколко часа духа ураганен вятър, като поривите надхвърлят 110 км/ч., съобщиха от общината.

Община Враца призовава жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават. Призоваваме също всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра, да бъдат прибрани, за да не застрашават живота и здравето на преминаващите.

Силният вятър е причинил падане на дървета и клони, откъсване на ламарини и разместване на различни предмети, които създават сериозна опасност за хората.

Екипи извършват обходи в града, разчистват паднали дървета и клони и обезопасяват засегнатите участъци.

Към момента има прекъсване на електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал „Кулата“, вследствие на силния вятър.

#силен вятър #бедствено положение #Враца

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
2
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
3
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
5
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
6
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Регионални

Близо 160 сигнала на телефон 112 за щети от силния вятър
Близо 160 сигнала на телефон 112 за щети от силния вятър
Ремарке на тир гори на Е79 при разклона за Вършец между Враца и Монтана Ремарке на тир гори на Е79 при разклона за Вършец между Враца и Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
Изписват четирима от пострадалите при катастрофата на „Тракия“ от „Сърце и мозък“ в Бургас Изписват четирима от пострадалите при катастрофата на „Тракия“ от „Сърце и мозък“ в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ) Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице
Чете се за: 03:42 мин.
"Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя "Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност
МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч. Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч.
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ