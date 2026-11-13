Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч.

Обявено е бедствено положение за територията на Враца.

В града вече няколко часа духа ураганен вятър, като поривите надхвърлят 110 км/ч., съобщиха от общината.

Община Враца призовава жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават. Призоваваме също всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра, да бъдат прибрани, за да не застрашават живота и здравето на преминаващите.

Силният вятър е причинил падане на дървета и клони, откъсване на ламарини и разместване на различни предмети, които създават сериозна опасност за хората.

Екипи извършват обходи в града, разчистват паднали дървета и клони и обезопасяват засегнатите участъци.

Към момента има прекъсване на електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал „Кулата“, вследствие на силния вятър.