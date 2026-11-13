Изписват четирима от пострадалите при катастрофата на „Тракия“ от „Сърце и мозък“ в Бургас

На четвъртия ден след трагедия на автомагистрала „Тракия“, битката за живота на пострадалите продължава в болниците в София, Бургас, Сливен и Ямбол.

д-р Недялко Драгнев, началник на Отделение по гръдна хирургия в болница “Сърце и Мозък”-Бургас: „Днес изписваме четирима от пострадалите – двама от гръдна хирургия и двама от ортопедия. Състоянието им е добро. Разбира се, предстои последващо възстановяване, но то вече не носи риск за живота им.“

д-р Недялко Драгнев, началник на Отделение по гръдна хирургия в болница “Сърце и Мозък”-Бургас: "Пациентът от Румъния наистина е с най-тежка травма – тежка гръдна травма. "В момента е в реанимация, все още е интубиран и под изкуствена кома. Вчера направихме контролен скенер и контролна бронхоскопия. Радостното е, че няма допълнителни усложнения. Днес ще бъде направен опит да бъде изведен от изкуствената кома, евентуално да бъде екстубиран и да премине към самостоятелно дишане. Рисковете все още остават сериозни, защото травмата е доста тежка, с множество травматични увреждания на гръдния кош и белия дроб. Продължаваме да полагаме максимални усилия. Смятам, че с екипа, с който разполагаме, ще направим всичко възможно, за да преодолеем тези усложнения."