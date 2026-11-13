Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ)

Силен вятър през цялата нощ и тази сутрин в София. В столицата има паднали дървета. От Центъра за градска мобилност предупредиха, че може да има закъснение на градския транспорт. В квартал „Кръстова вада“, на бул. „Хенрик Ибсен“, е паднало голямо дърво. Има и паднал стълб. Изчаква се електрозахранването да бъде прекъснато, за да може да продължи рязането на дървото.

В София днес е обявен жълт код за силен вятър, като се очаква поривите да достигнат до 95 км/ч.

На място има екипи на пожарната и полицията, които регулират движението.

Георги Георгиев: „Ситуацията е както при силен вятър. Има доста паднали дървета. Едно дърво беше паднало върху кола и я освободихме. После отидохме към Бистришко шосе и там отстранихме едно дърво от спирка. То беше паднало върху рейса на спирката.“

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова