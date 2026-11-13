След срещата Зеленски - Уиткоф - Къшнър: Европейците ще седнат на масата за преговори

Европейските представители ще бъдат ангажирани още по-активно в дипломацията, за да могат да седнат наравно с Украйна, Русия и Съединените щати на масата за преговори за прекратяване на войната.
Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Дъблин. Досега Москва не допускаше европейците до преговорите, но според Къшнър сега този въпрос може да бъде уреден.
Зеленски съобщи, че е била договорена и най-голямата досега размяна на военнопленници от началото на войната, без да даде подробности за броя на хората, които ще бъдат освободени. „Подготвяме по-нататъшни многостранни срещи“, добави той.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Американската делегация постигна напредък в преговорите с европейците. Това е важно – следващия път, на следващата среща, Европа да бъде част от преговорния екип, а да не се срещаме встрани и поотделно. Те ще имат право на глас. Това е важно за нас, защото войната се води в Европа.“