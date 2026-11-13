След срещата Зеленски - Уиткоф - Къшнър: Европейците ще седнат на масата за преговори

Европейските представители ще бъдат ангажирани още по-активно в дипломацията, за да могат да седнат наравно с Украйна, Русия и Съединените щати на масата за преговори за прекратяване на войната.

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Дъблин. Досега Москва не допускаше европейците до преговорите, но според Къшнър сега този въпрос може да бъде уреден.

Зеленски съобщи, че е била договорена и най-голямата досега размяна на военнопленници от началото на войната, без да даде подробности за броя на хората, които ще бъдат освободени. „Подготвяме по-нататъшни многостранни срещи“, добави той.