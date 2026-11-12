БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток,...
Чете се за: 01:37 мин.
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бурен южен вятър в петък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
слънчеви есенни дни захлаждане предстои края седмицата
Снимка: Татяна Добролюбова
Слушай новината

Ще духа силен, в Източна България и по северните склонове на планините – бурен южен вятър. Сутринта на места, главно в Горнотракийската низина и западната половина на Дунавската равнина, ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла, от която ще ръми. През деня облачността ще е променлива, а привечер от северозапад ще започнат валежи от дъжд.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в района на София – около 12°, а максималните – между 20° и 25°, в местата, чувствителни на южен вятър, до 27°–28°, в София – около 21°.

По Черноморието облачността ще е променлива. Сутринта главно по южното крайбрежие ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 21° до 23°. Температурата на морската вода е от 16° до 18°. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

В планините облачността ще е променлива, по-често – значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове – бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 9°.

В събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в края на деня в Източна България – от север-североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. На много места от северозапад на югоизток ще има валежи от дъжд, в южните райони са възможни и гръмотевици. Към 14 часа температурите в Северна България и високите полета ще бъдат между 6° и 11°, а в Южна България – между 13° и 18°.

В неделя вятърът ще отслабне, до края на деня навсякъде ще се ориентира от югоизток и ще започне отново затопляне. Ще преобладава облачно време, все още на отделни места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.

В понеделник и вторник ще преобладава облачно, в равнините – и мъгливо време, а температурите ще се повишават.

#прогноза на времето #времето днес #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
1
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
2
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
4
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“
5
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на...
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
6
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Времето

Силен вятър и високи температури в средата на ноември
Силен вятър и високи температури в средата на ноември
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
6936
Чете се за: 02:57 мин.
Необичайно топло за ноември, до 22° днес Необичайно топло за ноември, до 22° днес
Чете се за: 02:15 мин.
Жълт код за силен вятър утре Жълт код за силен вятър утре
Чете се за: 02:20 мин.
Сутрешни мъгли и през следващите дни Сутрешни мъгли и през следващите дни
Чете се за: 02:15 мин.
Облачно, с превалявания и мъгли в сряда, температурите продължават да се повишават Облачно, с превалявания и мъгли в сряда, температурите продължават да се повишават
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"
Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"? Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток? Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ