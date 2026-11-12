Бурен южен вятър в петък

Ще духа силен, в Източна България и по северните склонове на планините – бурен южен вятър. Сутринта на места, главно в Горнотракийската низина и западната половина на Дунавската равнина, ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла, от която ще ръми. През деня облачността ще е променлива, а привечер от северозапад ще започнат валежи от дъжд.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в района на София – около 12°, а максималните – между 20° и 25°, в местата, чувствителни на южен вятър, до 27°–28°, в София – около 21°.

По Черноморието облачността ще е променлива. Сутринта главно по южното крайбрежие ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 21° до 23°. Температурата на морската вода е от 16° до 18°. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

В планините облачността ще е променлива, по-често – значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове – бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 9°.

В събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в края на деня в Източна България – от север-североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. На много места от северозапад на югоизток ще има валежи от дъжд, в южните райони са възможни и гръмотевици. Към 14 часа температурите в Северна България и високите полета ще бъдат между 6° и 11°, а в Южна България – между 13° и 18°.

В неделя вятърът ще отслабне, до края на деня навсякъде ще се ориентира от югоизток и ще започне отново затопляне. Ще преобладава облачно време, все още на отделни места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.

В понеделник и вторник ще преобладава облачно, в равнините – и мъгливо време, а температурите ще се повишават.