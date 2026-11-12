Рухнала сграда в Ню Йорк: Поне 8 жертви, сред тях две деца

Поне осем жертви, включително две деца, след срутване на триетажна жилищна сграда в Бруклин, Ню Йорк.

Съобщава се за 18 ранени, един от тях е в критично състояние. На място работят десетки служители на аварийните служби, които издирват оцелели под отломките. Рухналата сграда от 30-те години на миналия век е в непосредствена близост до строителна площадка, където се провеждат изкопни работи. Кметът Зохран Мамдани обеща цялостно разследване. Метеорологичната прогноза е за дъждовно време с грамотевици, които могаг да затруднят спасителната операция.