Силен вятър и високи температури в средата на ноември

Силен южен вятър и необичайно топло за средата на ноември. 26° достигна температурата в Ловеч и Велико Търново, 25° – в Ловеч и Плевен, 20° – в София, и градус над нулата на Мусала, където поривите на вятъра са над 120 км/ч. В равнинните части на страната най-силен до момента беше вятърът в Ахтопол и Враца.

През нощта и утре вятърът ще бъде още по-силен, с опасни пориви в почти цялата страна.

В областите с оранжев код се очаква скоростта им да бъде над 100 км/ч. Още по-високи от днес ще бъдат и максималните температури в последния ден от работната седмица – вече в цялата страна над 20° и на повече места над 25°. Сутринта на места в низините отново ще има мъгли, през деня облачността ще е променлива, а във вечерните часове ще започнат валежи от дъжд, първо в Северозападна България.

Със сутрешни мъгли ще бъде и по Черноморието, главно по южното крайбрежие. Там вятърът ще бъде бурен, ще продължи да се усилва и вълнението на морето. Необичайно топло и много ветровито ще бъде и в планините, със силен и бурен югозападен вятър. Облачността ще бъде по-често значителна, а на места ще превали. При тези температури дори на най-високите ни върхове ще вали дъжд.

Ветровито и с по-високи от климатичните норми температури ще бъде и почти навсякъде на Балканите. Застудяване ще започне в северозападните райони, където се очакват интензивни валежи и гръмотевична дейност. Ветровито, с валежи от дъжд и гръмотевици ще бъде утре и на другите два южни полуострова на Европа. По-значителни количества се очакват в северозападните части на Пиренеите. В повечето страни от Западна и Централна Европа, които са под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево.

У нас в събота ще вали на много места в страната, а в Южна България се очаква и нетипична за това време на годината гръмотевична дейност.

Предстои и застудяване, по-съществено все още в Северна България. В неделя температурите навсякъде ще се понижат и минималните в някои райони ще паднат до нулата, а максималните ще бъдат между 7° и 12°. Все още ще превалява, но вече слабо и само на отделни места.

В началото на новата седмица отново предстои постепенно затопляне.