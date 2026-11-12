Каква е равносметката след три години управление на Терзиев в столицата?

Три години управление на София – кметът представи равносметка за свършеното и обещанията за следващите проекти. Васил Терзиев отчете напредък в инфраструктурата, строителството на детски градини, инвестициите в училищата и борбата за по-чист въздух. Амбицията му е София да се развива по-бързо чрез повече сътрудничество между институциите и гражданите.

Васил Терзиев – кмет на София: „Но, връщайки се към това какво се случва в града – пуснахме три спирки на метрото. Работи се по още седем. Започва работа по разширението на „Царица Йоанна“. Върви към приключване проектирането на петте спирки към Студентски град. Продължава дългосрочното планиране за разширението от Бизнес парка и от страната на Малинова долина. Вървят ключови инфраструктурни проекти – булеварди, такива, които пуснахме: „Овча купел“, „Стамболийски“, моста на „Бакърена фабрика“. Започнахме „Копенхаген“ – един десетилетен проект, който чакаше и който е толкова важен за тази част на града. Свърши се много работа, за да почнем догодина и реализацията на други ключови булеварди – „Джеймс Баучер“, „Климент Охридски“, „Ломско шосе“ и редица други, за да може най-накрая това, което всички искаме да се довърши, да се довърши в ключови артерии на този град.“