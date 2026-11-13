Близо 160 сигнала на телефон 112 за щети от силния вятър

Близо 160 сигнала за щети, причинени от силния вятър, са постъпили на телефон 112 в страната между 18:00 ч. на 12 ноември и 7:00 ч. тази сутрин.

Общо 158 са обажданията за паднали дървета и клони, а още 10 сигнала са свързани с прекъснато електрозахранване.

В Районен център 112 - София са обработени 100 сигнала за паднали дървета и клони, част от които са създали затруднения в движението по улиците и пътищата на столицата.

В 3:40 ч. гражданин е съобщил за сглобяема къща тип фургон, която се „движи“ по Околовръстното шосе в района на квартал „Казичене“.

Поражения от силния вятър са регистрирани и в други части на страната. В Районен център 112 – Монтана са получени 19 сигнала, във Варна – 17, в Кърджали – 11, в Русе – 7, а в Бургас – 4.

Всички сигнали са насочени към компетентните институции за реакция – АПИ, Пожарната, СДВР, областните дирекции на МВР, общините и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община.

Към момента няма данни за пострадали хора. Междувременно продължават да постъпват обаждания на граждани за щети, причинени от силните пориви на вятъра.