Иван Ангелов, "Прогресивна България": Обсъжда се въвеждане на специален статут на майките на деца с увреждания

Майките на деца и възрастни с увреждания към момента се определят на около 13 000. В момента текат разговори в Социалното министерство, които днес ще продължат и в Народното събрание по отношение установяване на специален статут на майките на деца с увреждания. Това заяви в "Денят започва" Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание и депутат от "Прогресивна България".

Той внесе повече яснота около предложените законодателни промени за личните асистенти, които предизвикаха остри критики.

"Когато се създава този закон за личната помощ, още през 2019 година, много ключов момент е тук, че бюджетът по онова време за този закон е бил 19 милиона лева. Към настоящия момент бюджетът е 700 милиона евро. Към онзи момент личните асистенти са наброявали 9000. Сега са 85 000 и продължава да расте този брой."

По думите му има злоупотреби и с издаването на телкове.

"Изключително сериозен проблем в обществото представлява и броя на телковете. Към момента официалния броя е 880 000 и той продължава да расте. Ако продължим с тези темпове, броят на инвалидизираните български граждани в следващите 10 години ще се умножи. И това със сигурност е аларма и сигнал, че има някакъв проблем в нашето общество. Налични са злоупотреби по отношението и издаването на тези телкове. А това е в пряка релация и със Закона за личната помощ. БНТ: Защо заменяте трудовите договори със специални договори за личната помощ? Какво ще се случи, ако се отменят трудовите права на асистентите? - Дава се възможност с промяната на правоотношенията за разширяване на кръга от лица, които да имат възможност да упражняват тази дейност. Става въпрос за юристи, става въпрос за журналисти на свободна практика, става въпрос за хора, които към момента нямат възможност заради ограниченията, които трудовото законодателство поставя пред тях. Те имат тази възможност."

Средствата за хората, които се грижат за деца или възрастни с увреждания се увеличават, категоричен е Ангелов.

"Грижата за децата с увреждания, грижата за техните родители, за техните братя и сестри, за техните майки е изключително важна за нас. И поради тази причина ние не правим диференциация между тях нито по отношение на грижата, нито по отношение на времето. И точно това дава възможност на тези, които трудовото законодателство ги ограничава да извършват на пълен работен ден такава дейност, да могат да я извършват посредством специализиран договор, който не е граждански, искам да подчертая, а е друг специален договор, който от една страна има 25% нормативно признати разходи, което ще даде възможност в тези хора да остават повече средства. С други думи, средствата за хората, които се грижат за децата са увреждания и за възрастните с увреждания се увеличават. Увеличава се и в бюджета са заложени много повече средства за социални разходи."

На въпрос защо се предлага възнагражденията да бъдат обвързани с минималната работна заплата, зам.-председателят на НС отговори:

"Политиката на "Прогресивна България" е изключително последователна в това отношение. Ние сме против автоматизмите. Отменихме ги навсякъде, замразихме заплатите на депутати, в други сфери на публичния живот. По този начин смятаме, това е свързано и с минималната работна заплата, по този начин смятаме, че е много по-справедливо и много по-релевантно към конкретната икономическа ситуация в страната. Ние премахваме автоматизмите и продължаваме в тази посока. Държим на това да не бъдат обвързани плащанията с тези автоматизми.

Ангелов отправи критики към опозицията и я сравни с "ранено смъртоносно животно"

"Тази истеризация, която наблюдаваме от страна на опозицията, говори единствено и само за безсилие и безпомощност от тяхна страна в конкретната политическа ситуация. Държат се като едно, бих ги определил като ранено смъртоносно животно, което в своята предсмъртна агония, седящо в или зад паравана на една фасадна демокрация, се опитва да оправдае пред обществото своята отпаднала необходимост и да се върне на политическата сцена. При цялото ми уважение към всеки от опозицията. Ние от самото начало зададохме един конструктивен и диалогичен тон. Това, което получаваме от среща, със сигурност не е нито конструктивно, нито диалогично. И крайно време е да се спре тази истеризация, да се спрат внушенията, да се спре заблудата към българското общество.

По думите на Иван Ангелов промените в Закона за личните асистенти са обсъдени със засегнатите страни.