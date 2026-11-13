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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

"На лекарите голяма благодарност - от сърце": Изписаха част от пострадалите при тежката катастрофа на "Тракия"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 04:12 мин.
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Изписаха част от пострадалите участници в тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“. Ранените бяха настанени в продължение на четири дни в болници в Бургас, Сливен и Ямбол. Какво е състоянието им?

В Бургас вече са изписани първите четирима пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Трима от тях са пътували с автобуса от Левски към санаториум в София, а четвъртият е бил зад волана на един от автомобилите, участвали във верижния сблъсък. В болницата остават трима пациенти, двама от които са в тежко състояние. Сред тях е и румънски гражданин.

В Сливен вчера са изписани петима пострадали, а една жена е транспортирана в София по настояване на близките ѝ. Тази сутрин в болницата остават 11 души, като се очаква част от тях също да бъдат изписани.

В Ямбол двама пациенти вече са се прибрали у дома, а други трима продължават лечението си в болницата.

Веселина е една от първите изписани пациенти, но трудно ще забрави ужаса от преживяното.

Веселина Върбанова, пострадал пътник в автобуса: „Отзад започнаха да се блъскат други автомобили и вече стъклата на автобуса, седалките, облегалките започнаха да се движат и да се чупят в нас. Всички се чудехме какво да правим, вратите не могат да се отворят. Аз не знаех какво ми е, но тук пръстите нямаха никаква чувствителност и много големи болки.“

С пукната гръдна кост и множество наранявания Теодор днес се прибира у дома. Успява да се измъкне от смачканата си до неузнаваемост кола. Веднага започва да предупреждава останалите.

Теодор Тодоров, пострадал шофьор:„Намерих един таз от гума и с телефона, и с прибежки между двете мантинели, и някакви такива движения само и само да ме видят.“

Людмила и Ганка все още дишат тежко.

Ганка Славова, пострадала: „Кракът ми беше тук нещо срязан. Аз бях паднала долу в стъклата. Вратата е заключена, тъмно е, не можем да излезем. Гори кола до автобуса ни и казват всеки момент автобусът ще гръмне – бягайте, бягайте. Къде да бягаме?“

Людмила Личева, пострадал пътник в автобуса от гр. Левски: „Гледам по телевизията и викам: Боже, и аз там бях, и аз там бях! На лекарите голяма благодарност. От сърце!“

Проф. д-р Асен Балтов, нач. на Клиника по ортопедия и травматология: „Най-голямото удовлетворение е ето това, когато кажат: Благодаря. Друго ние не искаме. Въпросът е те да са живи и здрави и пак да дойдат в Несебър на санаториум догодина.“

Сред първите, притекли се на помощ, е и медицинската сестра Теодора Георгиева.

Теодора Георгиева, мед. сестра: „Те викаха хората под колите, имаше доста такива, които бяха седнали долу на пътя с отворени рани. Наложи се в един момент да отварям катастрофиралите коли, да изваждам аптечките оттам, за да мога да превързвам хората.“

В Сливен също изписаха двама от пострадалите.

Михаил: „Пътувахме за Слънчев бряг. Изненадващо дойде този тир без фарове, без мигачи и стопове и се блъснахме в него. Не знам, не помня, след това само удари подир нас.“

За оцелелите обаче връщането към нормалния живот тепърва предстои.

#изписват #верижна катастрофа на АМ "Тракия" #пострадали #пациенти

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