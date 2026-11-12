ГДБОП задържа двама за данъчни измами и пране на пари в Перник

Двама мъже са задържани при акция на ГДБОП срещу група, укривала доходи от строителна дейност в Перник. Разследването е за данъчни измами и последващо пране на пари.

В хода на разследването е установено, че в дейността са участвали лица с влезли в сила присъди за притежание на наркотици и акцизни стоки без бандерол, съобщават от ГДБОП.

Акцията е проведена на 11 ноември със съдействието на служители на отдел „Киберпрестъпност“ и Националната агенция за приходите под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.

При претърсвания на пет адреса са открити и иззети над 10 000 евро в брой, счетоводна документация и компютърни програми. Намерени са още две радиостанции, три проследяващи устройства и 13 регистрационни табели за моторни превозни средства.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Разпитани са свидетели.

Работата по разкриването на цялостната престъпна дейност продължава.