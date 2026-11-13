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Майки на деца с увреждания ще протестират заради промените в Закона за личната помощ

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 04:20 мин.
Общество
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Майки на деца с увреждания ще протестират пред парламента заради промените в Закона за личната помощ, които ограничават социалните им права. Премиерът Румен Радев обеща, че няма да бъдат ощетявани майки на деца с увреждания.

Остра реакция от страна на майките на деца с увреждания и от лични асистенти на възрастни хора, които се грижат за тях, заради това, че се предлага трудовите им договори да станат специални, т.е. не по Кодекса на труда. По този начин тези хора да не бъдат осигурявани за рискове като болест, майчинство, пенсия и така нататък, а само за осигурителен стаж.

От Дъблин премиерът каза, че няма да има такива промени.

Румен Радев, министър-председател: "Аз разговарях с министрите. Очаквам справедливо решение, което в никакъв случай да не ощетява нуждите на майките на деца с увреждания и в същото време да запазва стабилността на социалната сфера. Това е наистина предизвикателен въпрос, но колкото и да са ограничени средствата в бюджета, няма да нарушим нуждите на майките на децата с увреждания. Това категорично трябва да е ясно. Даже ще се предложат механизми, така че те да имат по-голяма свобода на избор по какъв начин да се осъществят техните трудови отношения с държавата."

В същото време майки на деца с увреждания дойдоха в парламента, за да се срещнат обаче с опозицията, тъй като твърдят, че не са поканени на разговори от носителите на законопроекта, както и от управляващите. Също така казват, че никой никога с тях не е обсъждал предложените промени.

"Ако законът не се оттегли, аз ще протестирам с моя син пред парламента на палатка. Той е на 7 години и е с аутизъм, докато това нещо не се случи. И когато здравословното му състояние се влоши, защото все пак е зима, за това ще носи отговорност господин Радев и държавата."

"Веднага! Масови протести - няма този път да стане!"

От думите на майките по време на срещата им с народни представители стана ясно, че ако законът се нуждае от промени, то по-скоро се нуждаят от промени, които да регламентират плащането на техния труд в почивни и празнични дни, защото хората, за които се грижат, продължават да са живи и да имат необходимост от грижи дори в празничните и почивните дни.

Мая Манова се появи на тази среща и от името на Гълъб Донев покани майките на среща с вицепремиера от 12.30 днес. Оказва се, че опозицията е напълно обединена и точно като майките настоява за оттегляне на закона.

Иван Ангелов, депутат от ПГ на ПБ, зам.-председател на НС: "Майките на деца и възрастни с увреждания към момента се определят на около 13 000. В момента текат разговори в Социалното министерство, които днес ще продължат и в Народното събрание по отношение определянето на специалния статут на тези майки."

Атидже Вели, ПГ на ДПС: "Само в рамките на вчерашния ден получих над 30 становища от заинтересовани страни, от възмутени родители по отношение на отнемане на социални права."

Елисавета Белобрадова, ПГ на ДБ: "Изтегляне на законопроекта. Трябва да бъдат ясни няколко неща. Този законопроект беше вкаран от депутати, без обществено обсъждане, на тъмно, в 5 часа следобед и няма нито едно позитивно нещо."

Според опозицията законопроектът е вкаран от депутати, за да се избегне процедурата по обществено обсъждане, ако той бъде инициатива на Министерския съвет.

#майки на деца с увреждания #Парламент #протест

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