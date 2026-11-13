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До края на 2027 г. се очаква страната ни да получи и първите два самолета за гасене на пожари

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Проектобюджетът на Министерството на отбраната е в размер на 2,23% от БВП. Най-много средства ще бъдат отделени за капиталови разходи.

С тях ще се финансират проекти извън механизма SAFE, като модернизацията на самолетите „Спартан“ и ремонтът на двигателите на изтребителите МиГ-29. Догодина се очаква изтребителите F-16 да започнат да дават бойни дежурства. До края на 2027 г. се очаква страната ни да получи и първите два самолета за гасене на пожари. Предвиждат се и 5 милиона евро за изследователска и развойна дейност.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „В проектобюджета на Министерството на отбраната за следващата 2027 г. е предвиден разход в размер на 2,23% от брутния вътрешен продукт. Съгласно плана, който беше приет през месец юни 2026 г., този процент следваше да бъде 2,33%. Както всеки един министър, така и аз бих желал наистина този процент от БВП да бъде по-висок от 2,23, но ние, заедно с моите колеги от МС, разбира се, се съобразяваме с финансовото състояние на страната. Мечтите са безплатни, но реалните действия са свързани с финансови средства.“

#бюджет 2027 #Димитър Стоянов #Министерство на отбраната

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