Проектобюджетът на Министерството на отбраната е в размер на 2,23% от БВП. Най-много средства ще бъдат отделени за капиталови разходи.

С тях ще се финансират проекти извън механизма SAFE, като модернизацията на самолетите „Спартан“ и ремонтът на двигателите на изтребителите МиГ-29. Догодина се очаква изтребителите F-16 да започнат да дават бойни дежурства. До края на 2027 г. се очаква страната ни да получи и първите два самолета за гасене на пожари. Предвиждат се и 5 милиона евро за изследователска и развойна дейност.