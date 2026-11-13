Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла

България подкрепя инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност. Ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. Това коментира от Дъблин премиерът Румен Радев.

"И ние именно подкрепяме декларацията в нейната работна част, където имаме ясно изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната имиграция. Но отчитаме също така, че в момента текат преговори, най-сетне и то на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна. Именно тук мислим, че трябва езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите. Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията, така че тези формулировки да отговарят на тази динамика. За да може да имаме по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост."

Министър-председателят даде пример за липсващите формулировки.

"В по-ранните варианти имаше формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да ги подкрепим, след това това изчезна, отпадна. Ние настояваме да има такъв текст, да се отчита и да не стесняваме полето за диалог и опциите за намиране на решение. Ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. Това, към което имаме резерви - това са формулировките в светлината на започналите вече преговори. Това е приет документ от България и го приветстваме, записани са моите резерви към преамбюла."

Относно позицията на България за нов заем за Украйна, Радев посочи:

"Нашата позиция е ясна - подкрепяме всички усилия за мир. Не приемам налагането на позицията за мир от позиция на сила, защото видяхме още преди година и половина, когато го заявих, че това ще води само до повече жертви, до повече разрушения и до още по-голяма ескалация на конфликта, което вече е риск не само за Европа, а за целия свят. Трябва да отчитаме, че България, за разлика от други страни – членки на ЕС, е страната с най-голяма историческа общност в Украйна. И ние сме силно разтревожени от факта, че всеки ден продължават да загиват и българи в тази война. И затова ние държим възможно по-бързо да се възстанови мирът. Задача на нашето правителство е да способства тези наши сънародници в Украйна час по-скоро да живеят в мир, но и в този преходен период да имат достъп до образование, до здравеопазване, до електричество, до отопление. А това няма да се реши с инвестиция във военни средства."

Премиерът припомни, че страната ни е в процедура по свръхдефицит.

"Ние сме в процедура по свръхдефицит. Имаме проблеми с резервите в държавата. И ние няма как в тази ситуация да предоставим финансови средства, но в никакъв случай не възпрепятстваме решенията на другите държави членки. Който реши да помага и да инвестира финансови средства в каквото реши. Така че ние в тази ситуация не блокираме никого.

Ние сме готови да разговаряме за механизми, които да гарантират, че тези средства ще отиват не за оръжие, а за хуманитарни дейности, за подкрепа с електричество, с медицински дейности, и то много важно за нас - искаме да видим механизми, които да насочват таргетирано тези средства, ако ние вложим такива като гарант, да отиват именно в нашата общност. Тя е компактно изразена в няколко региона на Украйна."

Попитан за броя на загиналите българи в Украйна, той отговори:

"Първо, това е много променлива бройка и много трудно се установява. Много е трудна комуникацията там, особено в регионите, които са близо до фронта. Но вие сте виждали снимки, ние получаваме такива и от нашата общност там – гробовете в нашите села, те растат непрекъснато се множат."

Премиерът подчерта, че САЩ ще се явят тази сила, която ще застави Русия и Украйна да седнат на масата за преговорите.

Що се отнася до вашия въпрос – Русия да се закара от позицията на силата на масата на преговорите? Аз мисля, че тези срещи не са случайни. И тук виждаме изключително важната роля на САЩ. Аз мисля, че именно САЩ ще се явят тази сила, която ще застави и двете страни да седнат на масата за преговорите. Мисля, че САЩ имат достатъчно лостове да го направят и това е, което виждаме, че започна движение в тази посока. И ние приветстваме именно този ход на развитие на преговорите."

Износът на оръжия за Украйна от България прогресивно намалява, категоричен е премиерът.

"Ако проследите статистиката на износ на нашите военно-промишлени предприятия, ще видите, че те имаха огромен като обем износ през 2022–2023 година, но той непрекъснато прогресивно намалява, защото ние произвеждаме основно боеприпаси, и то артилерийски боеприпаси, именно от които имаше огромна нужда в началото на войната. Но тази технологична трансформация, на която сме свидетели в хода на тази война, показва, че вече има огромна нужда и от дронове. Така че напоследък може да проверите, може да се отнесете с въпроси към нашия военно-промишлен комплекс, но износът на оръжия за Украйна прогресивно намалява. От друга страна, мога да кажа, че ние имаме ясна позиция. Ние повече оръжия и боеприпаси от складовете на Българската армия не предоставяме. Това го заявих ясно в момента, в който нашето правителство стъпи в своите функции. Така че нека да разграничим. Българските военно-промишлени предприятия реализират своята продукция не към Украйна, а към свои фирми контрагенти, които са от други страни, а не към Украйна. Това вече може вие като журналисти да проследите къде и как отиват тези оръжия."

Относно спорните промени в закона за личната грижа, Радев отбеляза:

"Това е наистина предизвикателен въпрос, но колкото и да са ограничени средствата в бюджета, няма да нарушим нуждите на майките на децата с увреждания. Това категорично трябва да е ясно. Даже ще се предложат механизми, така че те да имат по-голяма свобода на избор по какъв начин да се осъществят техните трудови отношения с държавата. Но трябва да признаем нещо друго. Има, и това е резултатът от проверките, които извършваме, множество случаи на фалшиви ТЕЛК-ове. И това ще бъде посока, в която ние ще водим безкомпромисна битка. Защото, ако продължаваме с този експоненциален ръст на ТЕЛК-ове, повярвайте ми, нито един бюджет няма да издържи в следващите години. Там ръстът е огромен. Касае се за много средства. Ние като хуманно и цивилизовано общество, ние като правителство, ще правим всичко възможно, каквито и да са дефицитите в бюджета, но помощта за най-уязвимите социални групи ще продължим да оказваме. И там хората няма да бъдат ощетени, но ще водим тази битка с фалшификациите. Защото това е факт. Трябва да има справедливост. Този, който има истинска нужда, трябва и ще получава подкрепа от държавата. Там, където има фалшификации, ще има съответно и дисциплинарни преследвания."

На въпрос ще има ли оставки след трагедията на "Тракия", премиерът отговори:

"Знаете много добре моя подход в такива ситуации. Чакаме хода на разследването. Нека да установим какви са причините. Те са многофакторни. Така че, когато имаме някакъв резултат, тогава ще вземем нашето решение. Но аз отправих ясен апел. Вие вече видяхте и разкази на очевидци. Още веднъж, шофирайте внимателно. Магистралите не са писта. Не правете така, че за да спечелите няколко минути, да рискувате живота си. Трябва най-сетне в нашата страна да отчитаме обстановката на пътя. Нашите пътища са такива, каквито са. Но вниманието и личната отговорност са ангажимент на всеки един от нас."

Попитан дали България ще се върне ли в Коалицията на желаещите, Радев каза:

"Няма как да приемем стремежа на тази коалиция да сформира военни формирования с готовността и вече започнати тренировки да ги праща на територията на Украйна. Ние имаме ясно решение на нашия парламент, че наши войници няма да участват в подобни мисии. Така че моята позиция тук е непроменена. Освен това много се роят форматите. Виждате, всеки прави някакви инициативи. Това го казах още когато бях и в Париж за покана за участие в Коалицията на желаещите. Има два ясни формата. Това са Европейският съюз и НАТО. Там се вземат решенията. Така че всички други инициативи малко или много подкопават нашето единство. И там, когато се касае за решения на Европейския съюз и НАТО, България винаги е активна и винаги участва."