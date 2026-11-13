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ЗАПАЗЕНИ

Какви щети нанесе бурният вятър в София?

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Чете се за: 02:27 мин.
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Щети от ураганния вятър и в София – над 300 сигнала за паднали дървета, огради и табели са подадени в столицата.

Паднали ламарини, клони, счупени стъкла, огради и скъсани жици след ураганния вятър в София. Сред най-пострадалите райони е „Стрелбище“.

Дончо Сърбев: „Паднали ламарини, които са горе по окачването на блока за хидроизолацията. Всичкото това, което беше горе по первазите, беше долу на земята. Има кола със счупено стъкло, която е пострадала от паднала ламарина.“

Ваня Гаврилова: „Моята майка е трудноподвижна, със заболяване, и днес трябваше да я изпиша от болница. Предвид ситуацията, ако се беше прибрала малко по-рано, можеше да е жертва на тези ламарини, които хвърчат.“

Над 300 сигнала са подадени за столицата. Приоритетно се разчистват централните градски части и районите около детски градини и училища.

Мария Тенева, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“: „На този етап обстановката е нормализирана. Имаме още много сигнали за обработване, смятаме, че до края на деня ще ги обработим. Активирали сме и доброволческото формирование към СО, за да помагат. Екипите на Столичния инспекторат също са на терен и почистват листната маса. Няма пострадали хора. Има 10 автомобила, засегнати от паднали дървета.“
От сутринта екипите на пожарната са на терен.

Георги Карагеоргиев, пожарникар: „Доста паднали дървета. Едно дърво беше паднало върху кола и я освободихме. После отидохме към Бистришко шосе и там отстранихме едно дърво от спирка. То беше паднало върху рейса на спирката. Имаше паднали огради върху една кола.“

Предупрежденията на синоптиците за опасен вятър са в сила до края на деня.

#София #силен вятър

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