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Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП „Кулата“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Йорданка Бакалска
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Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП „Кулата“
Снимка: БНТ
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Около 500 кг марихуана са иззети при проверка на товарен автомобил на граничния преход Кулата. В сутрешните часове на 10 ноември, на влизане от Гърция в България, служители от отдел „Борба с наркотрафика“ при ТД Митница София селектирали за проверка товарна композиция, състояща се от влекач и хладилно полуремарке, с български регистрационни номера.

Водачът на камиона представил документи за превозваната стока – колбаси и чушки, предназначени за получатели в България. Съгласно транспортните документи товарът бил натоварен в Испания. Товарната композиция била селектирана за рентгенов контрол. При анализа на полученото изображение била установена подозрителна зона в предната част на хладилното полуремарке, подлежаща на физически контрол.

Извършена била щателна митническа проверка. След разтоварването на стоката, декларирана в транспортните документи, митническите служители установили преградна стена, предназначена да разделя хладилното ремарке на зони с два различни температурни режима. При проверката било установено, че във втората зона се превозват 22 кашона, облепени с прозрачно тиксо. В тях били открити вакуумирани пликове, съдържащи суха зелена растителна маса.

При извършения полеви наркотест веществото реагирало положително на коноп (марихуана). Открити са общо 445 вакуумирани пакета с общо бруто тегло 497,90 кг, съдържащи високорисково наркотично вещество. Шофьорът на камиона е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

#ГКПП „Кулата“ #500 килограма марихуана #камион

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