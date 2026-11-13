Служители от всички съдилища и прокуратури в София протестират (СНИМКИ)

Пред Софийската районна прокуратура на протест излязоха служители от всички съдилища в София. Протестът под надслов „Невидимите в съдебната система“ е символичен и е заради параметрите на проектобюджета за 2027 година. Инициативата е на Софийската районна прокуратура.

Служителите настояват за по-справедливо заплащане, което да отразява натовареността и отговорностите им. Според тях предвиденото увеличение от 5% е недостатъчно на фона на растящите разходи за живот, особено в столицата.

Недоволството е свързано и с намеренията за ограничаване на средствата за облекло, които според служителите през последните години компенсират ниските им месечни доходи.

Стартовото основно възнаграждение на съдебен служител в Софийската районна прокуратура е 718 евро нето.

По инициатива на съдебните служители от Софийския районен съд е стартирана и национална петиция срещу проектобюджета за следващата година.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова и заместниците ѝ са изпратили специална позиция до Народното събрание, премиера, финансовия министър и министъра на правосъдието, в която от името на съдиите и служителите на Върховния касационен съд заявяват, че се противопоставят на предвидени в проекта за бюджет мерки, които се отнасят за съдебната власт.

В позицията се отбелязва, че тези мерки ще ограничат бюджетната самостоятелност на съдебната власт в цялост и ще редуцират кадровия административен капацитет на съдебните органи при липса на обективни, прозрачни, пропорционални и общоприложими правила.

Служителите на Административен съд София-град също протестират против Бюджет 2027.