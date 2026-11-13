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Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в метростанция в София

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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В Израел е арестуван 32-годишен израелски гражданин за убийството на възрастния мъж в метростанция в София. Вестник "Аарец" съобщава, че арестуваният е жител на Бат Ям в Централен Израел.

Очаква се той да бъде изправен пред съда като част от процеса по екстрадацията му към България.

Възрастният мъж беше идентифициран като 83-годишния Андрей Атанасов, бивш преподавател в Софийския университет. Заподозреният го пребил жестоко в асансьора на метростанцията и избягал. По-късно Атанасов почина от нараняванията си.

#пребит мъж #Израел #арест

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