80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”

Намериха мъж в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”. Сигналът е подаден в обедните часове, посочиха от СДВР. От полицията работят по случая.

От Спешна помощ съобщиха за БНТ, че сигналът е подаден около 13:30 ч., мъжът е бил в много тежко състояние. Той е около 80-годишен. Екип на спешна помощ веднага го е транспортирал, бил е в кома. Откаран е в болница "Св. Анна".

Неофициално се работи по версия за побой. Периметър около асансьора е отцепен. На място работят разследващи.

Има образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.