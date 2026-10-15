11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО)

11 души са задържани при мащабна акция на ГДБОП във връзка с разследване на корупционна схема за източване на ВиК дружество чрез обществени поръчки.

Според разследващите само по два договора са изплатени близо 16 милиона лева с ДДС, въпреки че част от строителните дейности изобщо не са извършени, а други са изпълнени некачествено или в непълен обем.

Специализираната операция е проведена вчера в няколко града в страната под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

Антимафиотите са извършили действия по разследването на 31 адреса, включително претърсвания на седем частни имота и 24 огледа.

Организираната престъпна група е действала от февруари 2024 година на територията на Бургас и София. Разследването е установило данни за злоупотреби при обществени поръчки за строителни и ремонтни дейности по водоеми, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

При проверките е констатирано, че част от възложените дейности са изпълнени само формално, въпреки че са отчетени и заплатени изцяло. По един от договорите изплатените средства са достигнали двойно по-висока стойност от първоначално обявената заради допълнителни споразумения за непредвидени разходи.

По друга обществена поръчка разследващите са установили плащания за ремонти, които на практика не са извършени. Сред посочените примери са метална неръждаема стълба, оценена на 1700 лева, и изработка и монтаж на ПВЦ врата към водна камера за 3200 лева.

Според ГДБОП процедурите по обществените поръчки са проведени след предварителни уговорки между възложителя и изпълнителя. Установени са и данни, че голяма част от изплатените средства са били пренасочени към лица, свързани с разследваната схема.

При акцията са иззети над 20 000 евро в различни валути, инвестиционни монети, накити, часовници, множество документи и електронни устройства. Открити са и боеприпаси от различен вид и калибър.

Снимки и видео: ГДБОП

В рамките на разследването са разпитани 38 свидетели. Задържаните 11 души са арестувани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По информация на "По света и у нас" става въпрос за злоупотреби в район "Приморско", район "Созопол", Район "Бургас", Камено, Карнобат, Несебър, Малко Търново и др.

БНТ разполага и със снимки на "ремонта".