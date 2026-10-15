БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лошото време осуети изтеглянето на кораба...
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и...
Чете се за: 01:50 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Антимафиотите са извършили действия по разследването на 31 адреса

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

11 души са задържани при мащабна акция на ГДБОП във връзка с разследване на корупционна схема за източване на ВиК дружество чрез обществени поръчки.

Според разследващите само по два договора са изплатени близо 16 милиона лева с ДДС, въпреки че част от строителните дейности изобщо не са извършени, а други са изпълнени некачествено или в непълен обем.

Специализираната операция е проведена вчера в няколко града в страната под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

Антимафиотите са извършили действия по разследването на 31 адреса, включително претърсвания на седем частни имота и 24 огледа.

Организираната престъпна група е действала от февруари 2024 година на територията на Бургас и София. Разследването е установило данни за злоупотреби при обществени поръчки за строителни и ремонтни дейности по водоеми, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

При проверките е констатирано, че част от възложените дейности са изпълнени само формално, въпреки че са отчетени и заплатени изцяло. По един от договорите изплатените средства са достигнали двойно по-висока стойност от първоначално обявената заради допълнителни споразумения за непредвидени разходи.

По друга обществена поръчка разследващите са установили плащания за ремонти, които на практика не са извършени. Сред посочените примери са метална неръждаема стълба, оценена на 1700 лева, и изработка и монтаж на ПВЦ врата към водна камера за 3200 лева.

Според ГДБОП процедурите по обществените поръчки са проведени след предварителни уговорки между възложителя и изпълнителя. Установени са и данни, че голяма част от изплатените средства са били пренасочени към лица, свързани с разследваната схема.

При акцията са иззети над 20 000 евро в различни валути, инвестиционни монети, накити, часовници, множество документи и електронни устройства. Открити са и боеприпаси от различен вид и калибър.

Снимки и видео: ГДБОП

В рамките на разследването са разпитани 38 свидетели. Задържаните 11 души са арестувани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По информация на "По света и у нас" става въпрос за злоупотреби в район "Приморско", район "Созопол", Район "Бургас", Камено, Карнобат, Несебър, Малко Търново и др.

БНТ разполага и със снимки на "ремонта".

#ВиК сектора #11 задържани #източване на пари #Бургас #София #акция #ремонти

Последвайте ни

ТОП 24

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
1
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
2
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
3
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
4
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
5
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха издирването на моряците от "Ейч Ес Дигнити"
6
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
4
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Регионални

В Деня на белия бастун: Незрящи във Варна искат градската среда да стане по-достъпна
В Деня на белия бастун: Незрящи във Варна искат градската среда да стане по-достъпна
Промени в движението в центъра на София утре заради протест на КНСБ Промени в движението в центъра на София утре заради протест на КНСБ
Чете се за: 01:37 мин.
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
Специализирана хартия за машинно гласуване е транспортирана в Благоевград Специализирана хартия за машинно гласуване е транспортирана в Благоевград
Чете се за: 01:17 мин.
Мъж и жена са в болница, след като автомобилът им падна в река Арда Мъж и жена са в болница, след като автомобилът им падна в река Арда
Чете се за: 01:17 мин.
Кампания за безплатни логопедични прегледи започва в Неврологичното отделение на болницата в Перник Кампания за безплатни логопедични прегледи започва в Неврологичното отделение на болницата в Перник
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг
Чете се за: 01:12 мин.
По света
11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО) 11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването на гласове, ФБР е ангажирано с проблема с бомбените заплахи Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването на гласове, ФБР е ангажирано с проблема с бомбените заплахи
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Рюте след срещата с Румен Радев и Никушор Дан: Засилваме мерките,...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на природния...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ