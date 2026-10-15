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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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По време на заседанието на проф. Мариела Генева ѝ прилоша и трябваше да се изчака медицински екип

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева, сочена като организатор на схемата за източване на пари от Здравната каса чрез фалшиви хоспитализации. Съдебното заседание беше прекъснато, за да се изчака медицински екип, който да окаже помощ на обвиняемата, на която ѝ прилоша, докато даваше обяснения. Тя пожела делото да продължи, след като Спешна помощ я прегледа.

"Колегите ми измериха кръвното 120/61, направиха електрокардиограма, отчетоха незначителна промяна и кръвна захар 7,7. Коментирали сме за терапията, която провеждам. В състояние съм да участвам в делото и искам то да продължи", посочи проф. Генева, с което беше и даден ход на делото да продължи.

Веднага след уточненията за здравословното си състояние, тя добави и обяснения по същество. Каза, че има вина в "цялото нещо" и не оспорва това:

"Чувствам вина не само като наказание, а и чисто морално. Няма лекар, който да не стои в съдебна зала и да не чувства вина, особено когато има много доказателства и то от колеги, с които е седяла на една маса", посочи още Генева, но поиска да бъде пусната под гаранция и в последната си дума пред съда каза само "благодаря".

Проф. Генева обжалва постоянното си задържане, след като от ареста подаде оставка като ръководител на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги" и като декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Пред съда днес проф.Генева потвърди за фиктивните хоспитализации, чрез които според обвинението са източени над 3 млн. евро от Здравната каса.

#Мариела Генева #фиктивни хоспитализации #източване на НЗОК #апелативен съд Пловдив

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