Украинският президент Володимир Зеленски с остри критики срещу Доналд Тръмп. В интервю за британски медии той не скри разочарованието си от сделката за руски дизел, която Тръмп сключи с Владимир Путин, както и от спирането на подаването на разузнавателна информация, каквато досега американската армия е давала на Украйна.

Вчера от Киев обявиха, че сателитните системи "Старлинк" са забавени за Украйна, което е довело до проблеми на фронта. Собственикът на "Спейс Екс" Илън Мъск обаче посочи Тръмп и неговата администрация като единствени отговорни за това.

"Блокадата на ударите срещу рафинерии отпада. Приключихме" – думи на Володимир Зеленски пред "Файненшъл таймс". В интервюто той критикува сближаването между Вашингтон и Москва. Украйна се е съгласила на енергийното примирие, поискано от Вашингтон и го е спазвала в продължение на 3 дни заради заплаха от спиране на разузнавателна информация. Това, обаче, в крайна сметка се е случило. Без американските данни за изстреляни балистични ракети, над 100 души загинаха само миналата седмица, казва още Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Отношенията между Съединените щати и Русия са интересни. Мисля, че американците искат да имат съвместни енергийни проекти и разбира се, за тях е трудно да го направят, когато има война в Европа. От политическа гледна точка това не е лесно, защото изниква въпросът как е възможно да го направиш, докато има хора, които са на ръба на оцеляването, сражават се и умират, а ти... правиш бизнес с отговорните за агресията."

"Не ние разрушихме отношенията ни и не аз трябва да ги поправям", казва още украинският президент, но допълва, че за Украйна Съединените щати продължават да бъдат стратегически партньор. А в отговор на призива на Киев за повече системи "Пейтриът", от Вашингтон отвърнали със спиране на сателитните сигнали на "Старлинк", ключови на бойното поле.

Разрива в отношенията си с Доналд Тръмп, който преди дни отново каза, че Украйна има нужда от нов президент, Зеленски коментира и в друго интервю.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Вижте, ситуацията е много по-сложна от това какви са моите чувства и емоции. Ако си по средата, трябва да останеш по средата, а не от грешната страна. Мисля, че му дават грешни съвети. Не знам кой го побутва към грешната страна, но той не застава от правилната страна на историята."

Украйна обвини "Спейс Екс" на Илън Мъск, че са ограничили услугите на сателитните системи "Старлинк" и това е довело до провал на мисии на украинската армия. Мъск прехвърли вината върху Белия дом.

Илън Мъск, основател на "Спейс Екс": "Системите "Старшийлд" са собственост и се контролират от американското правителство. Всякакви ограничения върху скоростта или употребата им, се решават от американската армия и президента."

снимки: БГНЕС

От Белия дом засега запазват мълчание.