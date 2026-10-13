Проф. Мариела Генева подаде оставка от ареста като декан на Медицинския факултет в Пловдив

Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка от ареста като декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив и като ръководител на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги". Това потвърдиха за БНТ от двете институции.

Генева беше задържана по разследване за схема с фиктивни хоспитализации и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. По данни на прокуратурата щетите надхвърлят 3 милиона евро.