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Проф. Мариела Генева подаде оставка от ареста като декан на Медицинския факултет в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Тя се оттегля и като ръководител на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги"

проф мариела генева подаде оставка ареста декан медицинския факултет пловдив
Снимка: БТА
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Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка от ареста като декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив и като ръководител на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги". Това потвърдиха за БНТ от двете институции.

Генева беше задържана по разследване за схема с фиктивни хоспитализации и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. По данни на прокуратурата щетите надхвърлят 3 милиона евро.

#Мариела Генева #УМБАЛ "Св. Георги" #източване на НЗОК #подадена оставка

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