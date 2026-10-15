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Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери

Николай Минков от Николай Минков
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Това реши парламентът, след като прие окончателно промени в Кодека за застраховането

Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери
Снимка: БГНЕС/Архив
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Застрахователите се задължават да предлагат застраховката "Гражданска отговорност" за срок по-кратък от 1 година, но не по-малък от 30 дни за определени превозни средства, включително мотоциклети и кемпери. Това реши парламентът, след като прие окончателно промени в Кодека за застраховането.

Петър Петров, "Възраждане": "За да може лицата, които желаят да сключат застраховка, това са собствениците на мотоциклети, на кемпери, на каравани, да бъдат сигурни,че когато отидат в застрахователния офис или офиса на брокера, те ще имат вариативност и задължително ще им бъде предложено или едномесечна застраховка, 3-месечна застраховка и 6-месечна застраховка."

Стефан Белчев, председател на комисията по икономическа политика, ПБ: "Г-н Петров, под формата на реплика, аз смятам да се съглася с това ваше предложение."

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Аз ще се въздържа да приема такова едно предложение с една много проста причина. С приемането на този текст няма да се промени нищо. Напротив. Има голяма опасност застрахователите да откажат, въпреки императивната норма на задължението, че не могат ,застрахователите да откажат сключването на подобен тип застраховки."

Владислав Панев, ДБ: "Много често когато се бърза се допускат грешки. Те касаят опасността водачи, които са причинили виновно щети по "Гражданска отговорност" и застраховани по "Гражданска отговорност" в компания с отнет лиценз да отговарят съдебно пред други застрахователи, които вече са платили на своите клиенти по застраховка "Автокаско". Поради така написаните текстове могат да възникнат хиляди съдебни дела и да затлачат съдебната система."

#задължителна застраховка #застраховка Гражданска отговорност # Кодекса за застраховането #"Гражданска отговорност"

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