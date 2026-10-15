Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече са под 2000

Магаретата у нас са на изчезване. Животните, които преди години бяха хиляди и заедно с конете се използваха за превоз и земеделска работа, днес вече се броят на пръсти. Как магарето от животно за земеделска работа се превърна в домашен любимец и къде все още се отглеждат?

Над 90 000 магарета е имало в България през недотам далечната 2005 г. Това са официални данни на Агенцията по безопасност на храните. За 20 години броят им буквално се е стопил. Сега са под 2000. Едно от тях е Марчо.

Десислава Крънчова: „Преди 5 години го купих, за да работим тютюн с него и така, децата си изгледах с него, качвах ги, като бяха малки, дърва си караме. Част от семейството си е, храна му купуваме. Гледам си го като домашен любимец. Не ми се дава да си го продам, искам да си го гледам.“

Местата, където все още отглеждат магарета, освен в някои зоопаркове, са малки села предимно в Родопите и Рила. Такова е Долно Осеново. И тук обаче животните са на изчезване.

Алекси Крънчов – кмет на село Долно Осеново: „Към момента не повече от 30-40 магарета има в нашето село, но преди десетина-петнайсет години всяка къща имаше поне по едно магаре задължително. Може на места и по 2–3. Това ще рече, че около 300–400 магарета в селото, които аз си ги спомням. По улиците в селото мога да кажа, че магаретата бяха в пъти повече от колите.“

Една от причините за изчезването на магаретата по населените места е намаляването на земеделието. Голяма част от хората в тези села работят или в чужбина, или в големите градове – така земите пустеят, а магаретата изчезват.

Алекси Крънчов – кмет на село Долно Осеново: „Сега е почти невъзможно. Хората не ги гледат, защото предимно ги ползваха за тютюн. След като намалиха производството на тютюн, не ги ползват.“

Другите причини за изчезването на типичните едно време за България животни са и модернизацията в земеделието. Вместо с магаре или кон, транспортът дори и на кратки разстояния днес вече е с джипове или друг вид моторни превозни средства. Благодарение на хора като Десислава обаче, дори и да са малко, магаретата у нас няма да изчезнат напълно.