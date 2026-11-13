Ивелин Попов: С този барелеф Ферарио Спасов остава вечен в съзнанието на хората

Ивелин Попов не скри своето удовлетворение от открития барелеф в памет на Ферарио Спасов днес в Ловеч. Бившият футболист, който бе сред участниците за осъществяването на тази идея, сподели, че така покойният треньор ще остане вечен в съзнанието на хората.

Пред БНТ той сподели, че е щастлив от събраните средства за барелефа.

„Много съм щастлив, че се събраха тези средства да се направи този барелеф днес. Поводът е тъжен, но остава едно удовлетворение за всички нас, които взехме участие, както и за тези, които помогнаха с каквото можаха да се направи такова нещо. За да напомня за Ферарио и да остане вечен в нашето съзнание“, лаконичен бе Попов.