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ГДБОП участва в международна операция срещу три мрежи за зловреден софтуер

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ГДБОП участва в международна операция срещу три мрежи за зловреден софтуер
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Служители на ГДБОП участваха в международна операция срещу мрежи за разпространение на зловреден софтуер. При координираните действия е разрушена престъпната инфраструктура зад три вида зловредни програми – Gootloader, CastleRAT и StealC. Иззети са 235 сървъра и 257 домейна, а над 6 милиона набора от данни на жертви са идентифицирани и защитени, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Операцията е проведена от правоохранителните органи на девет държави под координацията на Европол и Евроджъст. Целта е да бъдат прекъснати мрежи, които подпомагат извършването на други киберпрестъпления, включително атаки с рансъмуер и кражба на лични данни.

Операция ENDGAME е най-мащабната международна инициатива досега за пресичане на престъпна инфраструктура, използвана за извършване на кибератаки с рансъмуер.

#международна операция #ГДБОП

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