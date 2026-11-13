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Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и изпепели безпомощна и отчаяна България

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Националите претърпяха унизително поражение с 0:5 от Исландия, а петте безответни гола и ужасяващата игра предизвикаха скандирания "Оставка“ от трибуните

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Снимка: Startphoto.bg
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Българският национален отбор по футбол претърпя тежко поражение с 0:5 от Исландия в двубой от група H на Лига C в турнира Лига на нациите. На стадион „Христо Ботев“ в Пловдив възпитаниците на Атанас Рибарски показаха сериозни слабости в защита и не успяха да се противопоставят на гостите, които постигнаха категоричен успех.

Андри Гудьонсен се превърна в главното действащо лице за исландците, след като реализира хеттрик. Нападателят се разписа от дузпа в 16-ата минута, а впоследствие добави още два гола в 68-ата и 79-ата. Ори Оскарсон също беше точен в 21-вата минута, докато Емил Ценов си отбеляза автогол в началото на второто полувреме.

Поражението нанесе тежък удар по амбициите на България за първото място в групата и евентуално изкачване в Лига B. Преди срещата Исландия оглавяваше класирането с 8 точки, докато българският състав имаше 4.

Преди срещата двата тима запазиха минута мълчание в памет на жертвите от трагичната катастрофа на АМ "Тракия", която отне 13 живота.

Около 500 зрители присъстват на стадион "Христо Ботев“ в приятната петъчна вечер, за да подкрепят българския национален отбор.

Още в петата минута България опита да изненада Исландия с нестандартно изпълнение на Георги Русев. Нападателят на ЦСКА 1948 забеляза, че исландският вратар е излязъл напред, и пробва да го прехвърли с далечен удар от центъра на терена.

В осмата минута селекционерът на Исландия беше принуден да извърши ранна смяна. След сблъсък в средата на терена Стефан Тордарсон не успя да продължи участието си в срещата и беше заменен от Хордур Магнусон.

В 16-ата минута Исландия получи право да изпълни дузпа, след като Йоан Стоянов застъпи Ори Оскарсон в наказателното поле. Зад топката застана Андри Гудьонсен, който изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата и даде преднина на гостите с 1:0.

В 21-вата минута Исландия удвои преднината си след отлично организирана атака. Появилият се като резерва Хордур Магнусон изпрати дълъг диагонален пас към Ори Оскарсон, който се измъкна зад българската защита и остана сам срещу Даниел Наумов. Нападателят завърши хладнокръвно с прецизен удар в левия ъгъл, покачвайки резултата на 2:0 в полза на гостите.

В 29-ата минута България създаде добра възможност да намали изоставането си. Лукас Петков проби по десния фланг и намери Атанас Илиев в близост до противниковата врата, но нападателят не успя да засече добре топката и тя излезе в аут. Малко по-късно Илия Груев също получи възможност да се разпише от добра позиция, но ударът му не намери целта.

В 34-ата минута Исландия беше близо до трето попадение. Българската защита изпусна Логи Томасон, който засече от воле опасно центриране от десния фланг. Ударът му обаче срещна гредата на вратата, пазена от Даниел Наумов, и резултатът остана непроменен.

В 42-рата минута Атанас Илиев опита удар от границата на наказателното поле, но топката срещна тялото на исландски защитник и излезе в ъглов удар.

В 53-тата минута кошмарът за българския национален отбор продължи, след като Исландия стигна до трето попадение. При центриране от десния фланг Емануел Ценов опита да пресече подаването, но вместо това насочи топката в собствената си врата, оставяйки Даниел Наумов без възможност за реакция. Така гостите поведоха с класическото 3:0.

Веднага след третото попадение на Исландия по трибуните на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив се чуха скандирания "Оставка“, с които част от привържениците изразиха недоволството си от представянето на българските национали. Сред присъстващите на трибуните са президентът на БФС Георги Иванов, вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, президентът на ПФЛ Атанас Караиванов и носителят на "Златната топка“ Христо Стоичков.

В 60-ата минута България организира добра атака, която завърши с удар на Атанас Илиев. Изстрелът на нападателя обаче беше твърде слаб и не затрудни исландския вратар Хакон Валдимарсон, който улови топката без проблеми.

Малко след това селекционерът на България предприе две промени в състава. В 62-рата минута Ивайло Чочев замени Георги Русев, а минута по-късно Георги Лазаров се появи на мястото на Атанас Илиев.

В 68-ата минута Исландия направи преднината си още по-убедителна след поредна груба грешка в българската защита. Хакон Харалдсон изведе Андри Гудьонсен с прецизно подаване през центъра на отбраната, а нападателят остана напълно непокрит и без затруднения преодоля Даниел Наумов.

В 72-рата минута Исландия беше близо до пето попадение, но гредата за втори път в срещата спаси българския национален отбор. Гостите отново застрашиха вратата на Даниел Наумов, но късметът този път беше на страната на "лъвовете“ и резултатът остана 4:0.

В 79-ата минута Исландия стигна до пето попадение след поредна сериозна грешка в българската отбрана. Гостите организираха атака по левия фланг, завършила с остро подаване по земя в наказателното поле. Даниел Наумов успя първоначално да избие топката, но при последвалото разбъркване тя попадна в оставения непокрит Андри Гудьонсен и нападателят оформи своя хеттрик.

След последния съдийски сигнал на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив отново отекнаха скандирания "Оставка“.

#Национален отбор на България по футбол мъже #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Исландия по футбол

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