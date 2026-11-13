Корабокрушение в Ню Орлиънс: Търговски кораб се вряза в круизен съд с около 130 души на борда

Танкер се е врязал в закотвен круизен кораб с около 130 души на борда на пристанището в Ню Орлиънс на река Мисисипи, съобщава БиБиСи. Според Франс прес в акостиралия морски съд се е ударил контейнеровоз.

Предприета е спасителна операция, хора със спасителни жилетки са изваждани от водата. Първоначално се съобщава за поне 14 спасени, операцията продължава. Снимки в социалните медии показват, че круизният кораб е полегнал на една страна в речното корито. Губернаторът на Луизиана Джеф Ландри обяви, че е бил информиран за инцидента на река Мисисипи и заминава за Ню Орлиънс. Той увери, че поддържа връзка с местните власти и силите на реда.