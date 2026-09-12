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Орлин Горанов се завръща в ефира на БНТ

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Всеки път, когато дойдат състезателите в студиото, аз ги моля да се забавляват, заяви водещият на "Последният печели"

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В 19 ч. в понеделник Орлин Горанов се завръща в ефира на БНТ с предаването „Последният печели“.

Орлин Горанов: Сантиментът е, че отново съм при вас – в телевизията. Починах си малко – имах нужда от време за мен си. Мисля, че това завръщане ще ми даде още малко емоция и мотивация да бъда всяка делнична вечер в домовете на хората, за да помислим малко по-светло към живота."

Орлин Горанов: Човек трябва да бъде много внимателен винаги, когато излиза на екран. Винаги, когато му се даде възможност, микрофон и ефир, да си помисли малко, преди да си отвори устата. Мисля, че е крайно време вече да почнем да мислим позитивно към този живот, креативно, за да можем да вървим напред заедно. Всеки път, когато дойдат състезателите в студиото, аз ги моля да се забавляват, да не забравят, че това е игра."

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#Последният печели #Орлин Горанов #БНТ

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