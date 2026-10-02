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Светият синод окончателно отне сана на архимандрит Дионисий

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Монах Дионисий (Мишев) няма право да облича свещенически одежди и да отслужва света литургия

светият синод архимандрит дионисий наложена забрана извършване богослужение
Снимка: Архив/БГНЕС
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Светият синод разгледа материалите по делото срещу архимандрит Дионисий (Мишев) на свое заседание днес и утвърди решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември 2026 г., с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“, съобщиха от Българската православна църква – Българска Патриаршия в пълен състав, конституиран като Църковен съд,

„За“ решението гласуваха Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий.

„Против“ и с особено мнение относно процедурата по съдопроизводство гласуваха Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений.

От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност. Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.

Решението е окончателно, а наказанието влиза в сила от датата на утвърждаването му – 2 октомври 2026 г. С това Дионисий (Мишев) престава да бъде клирик (свещенослужител), като остава монах и не е отлъчен от Църквата. Монах Дионисий (Мишев) няма право да облича свещенически одежди, да отслужва света литургия, да извършва и да участва като свещеник в никакви богослужебни последования на Църквата, да дава свещеническо благословение и да носи отличителните знаци на архимандритското достойнство – нагръден архимандритски кръст.

Решението ще бъде публикувано в „Църковен вестник“ и официалния сайт на Св. Синод, като за него ще бъдат уведомени Поместните православни църкви.

Св. Синод се ръководи и от вековната традиция на изконната цел на църковните наказания, която е вразумлението, покаянието и изправлението на провинилия се, за когото цялата Църква се моли.

#отнет сан #монах #архимандрит Дионисий

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