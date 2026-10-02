Светият Синод се произнесе по жалбите на архимандрит Никанор (Мишков)

На заседанието си днес Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия в пълен състав, заседаващ като Църковен съд, разгледа жалбите на архимандрит Никанор (Христо Христов Мишков), свързани с подсъдността на образуваното срещу него църковно-наказателно дело за клевети, обиди и други църковни провинения, и с наложените му временни запрещения от свещенослужение (аргоси). Това съобщиха от Българската патриаршия.

В съобщението се уточнява, че Светият синод е оставил без уважение въззивната жалба срещу решението на намаления си състав от 10 август 2026 г. и е потвърдил, че компетентен да разгледа делото като първа инстанция е Софийският епархийски църковен съд. Делото се връща на този съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В мотивите се посочва, че повдигнатите обвинения се отнасят до поведението на архимандрит Никанор като клирик на Софийската епархия и до задълженията му по сан и служба, а не единствено до вътрешния манастирски ред.

С отделно решение Светият синод остави без уважение като неоснователни жалбите срещу трите заповеди на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил от 10 август, 26 август и 9 септември 2026 г. за налагане на аргос - временно пълно запрещение от свещенослужение, и потвърди обжалваните актове.

В решението е подчертано, че тези краткосрочни мерки имат преди всичко предпазен характер и се прилагат при необходимост като непосредствено архиерейско въздействие за избягване на обща съблазън.

Решенията на Светия синод по разгледаните жалби са окончателни съгласно Устава на Българската православна църква - Българска Патриаршия.

„Против“ горното решение, с особено мнение по въпроса за статута (в качеството му на монах, член на братството на Църногорския манастир или игумен на светата обител е съден архимандрит Никанор), гласува Старозагорският митрополит Киприан, съобщават от Българската патриаршия.

В края на юли Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия категорично се разграничи и порица публично заявените клеветнически твърдения на архимандрит Никанор Мишков, клирик на Софийската епархия, насочени срещу БПЦ-БП и срещу институцията и личността на българския патриарх. Това се посочваше в съобщение, публикувано в сайта на БПЦ.