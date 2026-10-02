БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Здравният министър разпореди проверка за отказ за кръводаряване в Окръжна болница - нямало хранителен пакет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Запази
пловдивският театър благотворителна кауза ndash билет театър кръводаряване
Снимка: илюстративна
Слушай новината

По разпореждане на министър Катя Ивкова Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) започва проверка в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ „Св. Анна“, съобщиха от здравното министерство. Проверката е във връзка със сигнал в социалните мрежи за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите.

ИАЛ ще установи обстоятелствата по случая и ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително-тонизираща храна. В обхвата на проверката са и твърденията, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да продължат приема.

Финансирането за закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който ежемесечно превежда на УМБАЛ „Св. Анна“ по 10,23 евро за всеки кръводарител. В тази сума са включени 4,09 евро за подкрепително-тонизираща закуска. Нейното осигуряване е задължение на болницата, която отговаря за организацията на работа в отделението. То е структурно звено на УМБАЛ „Св. Анна“ и не е част от НЦТХ.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени от Министерството на здравеопазването. При установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия.

#отказ от кръводаряване #Катя Ивкова #здравният министър

Последвайте ни

ТОП 24

Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
1
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
2
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за...
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
3
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
5
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
След връщането на останките на Самуил: Очакват засилен интерес на туристите към едноименната крепост
6
След връщането на останките на Самуил: Очакват засилен интерес на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Здраве

Детска болница „Света Анастасия“ в Бургас изписа първия си хоспитализиран пациент
Детска болница „Света Анастасия“ в Бургас изписа първия си хоспитализиран пациент
Обновена електронна система подпомага работата на над 1800 инспектори за здравен контрол Обновена електронна система подпомага работата на над 1800 инспектори за здравен контрол
Чете се за: 01:45 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа
Чете се за: 00:45 мин.
На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина
Чете се за: 02:45 мин.
Освободиха шефа на Агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха шефа на Агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:37 мин.
Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране са ключови за здравната система Д-р Николай Брънзалов: По-добрият контрол и адекватното финансиране са ключови за здравната система
Чете се за: 06:42 мин.

Водещи новини

Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в село Анево 4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в село Анево
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Катастрофа между джип и бетоновоз затвори пътя между Раковски и пловдивското село Стряма (СНИМКИ) Катастрофа между джип и бетоновоз затвори пътя между Раковски и пловдивското село Стряма (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на мигранти в София (СНИМКИ) 22-ма души са задържани при акция срещу трафика на мигранти в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ