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Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб

Алекс Христов от Алекс Христов
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Искам да видя силни кампании, не искам детско поведение, когато става въпрос за толкова важен пост, заяви кандидатът за президент

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Кандидатът за президент Иван Христанов заяви в „Денят започва с Георги Любенов“, че не разчита на един и същ електорат, който ще подкрепи и кандидат-двойката Гюров – Кандев. По думите му през последните 36 години, „сме видели множество слаби президенти“, и заяви, че кандидатурата му е на „човек с опит“.

Иван Христанов, кандидат за президент: „България има нужда от силен президент, защото няма как да имаме силна България, да имаме силен коректив на изпълнителната и законодателната власт, ако президентът е слаб. Един кандидат за президент, без значение дали е в България, Гърция или Щатите, трябва да излезе и да се заяви рано. Трябва да излезе и да каже: „Аз се кандидатирам за президент на Република България“, за да имат време хората да го опознаят. Да му проверят гардероба, да имат време да проверят за мръсотии и съответно на изборите да има един прозрачен кандидат.“

Иван Христанов, кандидат за президент: „Искам да видя силни кампании, не искам да виждам заяждания, не искам детско поведение, когато става въпрос за толкова важен пост. Не искам все едно, че сме на плажа и се замеряме с пясък. Това не трябва да бъде кампанията. Аз отказвам да участвам в подобен тип действия.“

#президентски избори 2026 г. #Иван Христанов #кандидат за президент

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