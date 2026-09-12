Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб

Кандидатът за президент Иван Христанов заяви в „Денят започва с Георги Любенов“, че не разчита на един и същ електорат, който ще подкрепи и кандидат-двойката Гюров – Кандев. По думите му през последните 36 години, „сме видели множество слаби президенти“, и заяви, че кандидатурата му е на „човек с опит“.

Иван Христанов, кандидат за президент: „България има нужда от силен президент, защото няма как да имаме силна България, да имаме силен коректив на изпълнителната и законодателната власт, ако президентът е слаб. Един кандидат за президент, без значение дали е в България, Гърция или Щатите, трябва да излезе и да се заяви рано. Трябва да излезе и да каже: „Аз се кандидатирам за президент на Република България“, за да имат време хората да го опознаят. Да му проверят гардероба, да имат време да проверят за мръсотии и съответно на изборите да има един прозрачен кандидат.“