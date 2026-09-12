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Институциите след убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Експерти обсъдиха кибертормоза и онлайн радикализацията

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Институциите след убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Експерти обсъдиха кибертормоза и онлайн радикализацията
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Децата в риск бяха обект на дискусия в Пловдив. Представители на институциите и експерти обсъдиха кибертормоза и онлайн радикализацията. Темата е изострена, особено след трагедията на Младежкия хълм в Пловдив. Едно от решенията е да се засили полицейското присъствие на терен с постъпването на 50 нови патрулни полицаи.

След убийството на Младежкия хълм темата за превенцията сред децата и младите хора събра на една маса институциите, които организираха дискусия с учители и граждани. А според директора на пловдивската полиция контролът не е само задача на МВР – важна остава и ролята на родителите.

Васил Костадинов, директор на ОДМВР-Пловдив: „Вероятно забелязахте, че има промяна и след така злощастното събитие на Младежкия хълм. Опитваме се да присъстваме, включително и чрез следови кучета.“

Експерти обаче предупреждават, че част от рисковете днес не започват само на улицата, а зад екрана на телефона.

Илия Савов, заместник-ректор на АМВР: „Колкото повече едно дете е дигитално неосведомено, толкова повече рискът за всички хора около него става все по-голям.“

Затова според заместник-ректора на Академията на полицията най-важното за младите е да разпознават опасността, преди сами да са попаднали в нея.

Илия Савов, заместник-ректор на АМВР: „Когато детето знае какъв е рискът и какво може да последва, и каскадният ефект от това, което ще бъде насочено срещу него и неговите близки, мога да кажа, че това е превантивно, тъй като мисълта на детето все пак е насочена в неговата безопасност.“

От Общината посочват, че около 400 деца в града са под наблюдението на различни институции и специалисти. Идеята е освен подкрепа да им бъде предложена и друга среда.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: „Общината ще е свързващото звено между спортните клубове, между децата в риск, между техните родители.“

Кметът на града отправи и апел към училищата да отворят вратите си за спортните клубове, които могат да откъснат децата от тъмната част на интернет, за да имат извънкласни занимаОДМВР-Пловдния.

#Академия на полицията #ролята на институциите #убийство на Младежкия хълм #ОДМВР-Пловдив #Пловдив

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