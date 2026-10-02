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93-годишен мъж предал 3100 евро на телефонни измамници, куриерът ги занесе в полицията

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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осъдиха мъж година половина затвор телефонна измама
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Кърджалиец е предал в полицейското управление в града 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж. Наетият да получи сумата и да я занесе на определено място заподозрял, че е възможно да е въвлечен в измама и посетил Районното управление на МВР, съобщават от пресцентъра на полицията. Сумата е на съхранение в полицейското управление.

Сценарият, по който била подмамена жертвата, е познат на органите на реда. На стационарния телефон на 93-годишен се представил мним инспектор Попов, който съобщил за пътнотранспортно произшествие и поискал парите, с които разполага възрастният мъж, за да не бъдат задържани негови близки. Благодарение на посредника парите не са стигнали до телефонните измамници.

Вчера е регистриран и друг подобен случай – жена на 82 години била подведена, че са необходими пари за операция на близък и предала 4000 евро. След намесата на полицейски служители било установено, че позвъняванията и в двата случая са от румънски номера. По случаите са образувани досъдебни производства за измама.

От полицията съобщават, че в последните дни в Кърджали са направени няколко опита за телефонни измами, които досега са били неуспешни. Призовават се семействата, които имат налични спестявания вкъщи, да предупредят възрастните си близки да не предават пари по никакъв повод на непознати.

#телефонни измами #Кърджали #полиция

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