Променят временно движението и маршрутите на част от автобусните линии в София

От 3 октомври се въвеждат промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт в София, съобщиха от Столичната община.

Промени ще има в маршрутите на автобусни линии № 70, № 72, № 182, № 188 и № 804.

Автобусите по линия № 72 в посока от ж.к. „Западен парк“ към хотел „Плиска“ ще се движат, като преминават от централното към западното локално платно на бул. „Акад. Иван Е. Гешов“. Автобусите ще спират на спирка с код 0393 „Цар Борис III“.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 182 в посока ж.к. „Лозен парк“, като линията ще преминава от централното към локалното платно на Софийския околовръстен път към разклона за с. Герман. Ще бъде разкрита спирка със статут „по желание“ в съществуващото уширение на СОП след кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Герман“ и СОП в посока ж.к. „Лозен парк“.

Линия № 804 в посока метростанция „Горна баня“ ще преминава по ул. „Евлия Челеби“ и ще завива наляво по ул. „Звездица“. Автобусите, обслужващи линията, ще спират на спирка с код 1309 „пл. Сред село“.

Организацията на тези промени ще бъде извършена от „Център за градска мобилност“ ЕАД, допълват от общината.