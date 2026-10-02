БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Променят временно движението и маршрутите на част от автобусните линии в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
променят временно движението маршрутите част автобусните линии софия
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

От 3 октомври се въвеждат промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт в София, съобщиха от Столичната община.

Промени ще има в маршрутите на автобусни линии № 70, № 72, № 182, № 188 и № 804.

Автобусите по линия № 72 в посока от ж.к. „Западен парк“ към хотел „Плиска“ ще се движат, като преминават от централното към западното локално платно на бул. „Акад. Иван Е. Гешов“. Автобусите ще спират на спирка с код 0393 „Цар Борис III“.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 182 в посока ж.к. „Лозен парк“, като линията ще преминава от централното към локалното платно на Софийския околовръстен път към разклона за с. Герман. Ще бъде разкрита спирка със статут „по желание“ в съществуващото уширение на СОП след кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Герман“ и СОП в посока ж.к. „Лозен парк“.

Линия № 804 в посока метростанция „Горна баня“ ще преминава по ул. „Евлия Челеби“ и ще завива наляво по ул. „Звездица“. Автобусите, обслужващи линията, ще спират на спирка с код 1309 „пл. Сред село“.

Организацията на тези промени ще бъде извършена от „Център за градска мобилност“ ЕАД, допълват от общината.

#линии на градския транспорт #Столичната община

Последвайте ни

ТОП 24

В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
1
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
2
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
3
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
4
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за...
След връщането на останките на Самуил: Очакват засилен интерес на туристите към едноименната крепост
5
След връщането на останките на Самуил: Очакват засилен интерес на...
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви дизелово гориво
6
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Регионални

93-годишен мъж предал 3100 евро на телефонни измамници, куриерът ги занесе в полицията
93-годишен мъж предал 3100 евро на телефонни измамници, куриерът ги занесе в полицията
Демонстрационни хранения в Софийския зоопарк на Световния ден за защита на животните – 4 октомври Демонстрационни хранения в Софийския зоопарк на Световния ден за защита на животните – 4 октомври
Чете се за: 03:50 мин.
Проверки на НАП: Какви нарушения са открити в складове за месо? Проверки на НАП: Какви нарушения са открити в складове за месо?
Чете се за: 01:45 мин.
Заловиха шофьор с 3,21 промила алкохол в София Заловиха шофьор с 3,21 промила алкохол в София
Чете се за: 00:57 мин.
Вижте как се променя движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил Вижте как се променя движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ) Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ) Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
ЕК одобри българска държавна помощ за земеделските стопани в размер на 170 млн. евро ЕК одобри българска държавна помощ за земеделските стопани в размер на 170 млн. евро
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Скокът на цените, мерките на кабинета, отношенията с Русия и полетите на политици – премиерът отговаря на депутатите Скокът на цените, мерките на кабинета, отношенията с Русия и полетите на политици – премиерът отговаря на депутатите
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Гълъб Донев за домашната ракия: Текстът ще бъде редактиран
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Заловиха шофьор с 3,21 промила алкохол в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ