Убийството на Младежкия хълм: Съдът ще гледа мерките на новите трима обвиняеми за престъплението

Очаква се Окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянен арест за още трима непълнолетни младежи за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града.

Двама от тях са на 17 години, а един е на 15 години. Те са обвинени в съучастие като извършители на умишленото убийство на 37-годишния мъж.

Другите петима обвиняеми по делото са с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Така обвиняемите по случая вече са осем непълнолетни младежи – шест момчета и две момичета.