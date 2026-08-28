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Убийството на Младежкия хълм: Съдът ще гледа мерките на новите трима обвиняеми за престъплението

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Очаква се Окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянен арест за още трима непълнолетни младежи за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града.

Двама от тях са на 17 години, а един е на 15 години. Те са обвинени в съучастие като извършители на умишленото убийство на 37-годишния мъж.

Другите петима обвиняеми по делото са с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Така обвиняемите по случая вече са осем непълнолетни младежи – шест момчета и две момичета.

#убийството #младежите от Младежкия хълм #Георги Кузев

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