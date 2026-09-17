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Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Тръмп определи предложението като "враждебен акт" и заплаши с по-тежки мита Европа

Снимка: АП/БТА
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Втори ден канадският премиер Марк Карни е в светлината на прожекторите в Европейския парламент. След като вчера Европейската комисия направи безпрецедентното предложение Канада да стане първият в историята асоцииран член на Европейския съюз, днес Карни произнесе пламенна реч пред евродепутатите за задълбочаване на отношенията с блока. И всичко това на фона на реакцията на американския президент Доналд Тръмп, че това може да е враждебен акт и да последват нови по-тежки мита срещу Европа.

Стана ли ясно какво точно означава асоцииран член на Европейския съюз и как ще изглеждат връзките с Канада?

Отново овации и прегръдки за снимка със звездата на пленарната сесия в Страсбург - Марк Карни. Една от евродепутатките дори облече тениска на канадския хокеен отбор.

Но канадският премиер Карни прие с усмивка скандиранията. В реч, в която многократно изтъкна ползите от сътрудничеството между Европа и Канада, Карни заяви пред Европейския парламент, че приветства предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, представено в сряда.

Марк Карни - премиер на Канада: "Искам да обясня точно какво не предлагам - не предлагам трети блок, за да станем голям съперник, само че с по-добри обноски."

Терминът "асоцииран член" не е важен, допълни Карни, важно е какво влагаме в това понятие. Пълноправното членство предполага частичен отказ от суверенитет, а идеята е да се засили суверенитетът ни, заяви в пленарна зала канадският премиер.

Марк Карни - премиер на Канада: "Суверенитетът в днешно време не се изчерпва само с това да можем да се нахраним, да се отбраняваме и да си осигуряваме горива. Изисква безопасен достъп до изкуствен интелект, полупроводници, критични суровини, разплащателни системи, технологии за чиста енергия, ваксини, космически комуникации. Канада и Европа са силни поотделно и още по-силни заедно."

Десетилетия наред Канада градеше икономиката си в пълна интеграция с тази на Съединените щати, но наложените от Доналд Тръмп мита и заплахите му да превърне страната в 51-вия щат тласнаха Отава към намаляване на зависимостта от южния си съсед. Самият Тръмп отново заплаши с мита след предложението за асоциирано членство, а от Европейската комисия увериха, че този план не е насочен срещу никого.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Мисля, че е смехотворна цялата тази работа с Канада и тя е ужасен търговски партньор. Ако стане асоцииран член и ако реша, че е враждебен акт, ще наложа сериозни мита или ще спра търговията с Европа за много неща. Но ако намеренията са добри - няма проблем."

Засега "асоциираното членство" е само предложение и среща песимизъм сред редица държави-членки, съобщават дипломатически източници в Брюксел. 10 държави - членки все още не са ратифицирали настоящото търговско споразумение с Канада - СЕТА, макар то да е подписано още преди почти 10 години. Как ще изглежда това "асоциирано членство" ще стане ясно може на срещата на върха Европейски съюз - Канада в Монреал в края на октомври.

#асоциирано членство #канадски премиер #Марк Карни #Доналд Тръмп #Европа #Канада #ЕС

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