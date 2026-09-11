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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Запечатаха пет незаконни сгради в "Баба Алино"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Чете се за: 00:35 мин.
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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Община Варна запечата пет незаконни сгради в местността "Баба Алино", след заповед на кмета от 1 септември.

При извършените неколкократни проверки от служители на Общината и на "Общинска полиция" е констатирано, че в сградите не живеят хора.

Токът и водата към постройките са спрени. Община Варна и "Общинска полиция" ще извършват текущ контрол, за да не се нарушава забраната.

#запечатване #местност „Баба Алино“ #пет незаконни сгради

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