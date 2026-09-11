Запечатаха пет незаконни сгради в "Баба Алино"
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Община Варна запечата пет незаконни сгради в местността "Баба Алино", след заповед на кмета от 1 септември.
При извършените неколкократни проверки от служители на Общината и на "Общинска полиция" е констатирано, че в сградите не живеят хора.
Токът и водата към постройките са спрени. Община Варна и "Общинска полиция" ще извършват текущ контрол, за да не се нарушава забраната.