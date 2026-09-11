Забраниха достъпа до пет незаконни сгради в местността „Баба Алино“

Служители на Община Варна запечатаха пет незаконни сгради в местността „Баба Алино“. Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, която се базира на Закона за устройство на територията и забранява достъпа до незаконни постройки.

Тя е издадена на 1 септември. При извършените неколкократни проверки от служители на Община Варна и на „Общинска полиция“ е констатирано, че в сградите не живеят хора. Токът и водата към тях са спрени. Община Варна и „Общинска полиция“ ще осъществяват текущ контрол, за да не се нарушава забраната.